Продовжує мовчати про війну: де зараз зрадник з Луцька футболіст Тимощук

Анатолія Тимощука. Пов’язано це з тим, що під час повномасштабної війни лучанин залишився в Росії та підтримує дії агресора проти своєї Батьківщини. Як і раніше, Тимощук працює в структурі пітерського «Зеніту» і взагалі не думає щось змінювати.



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Поміняв Україну на Росію



Після 2014 року, коли росіяни захопили Крим та розпочали війну на Донбасі, Тимощук вирішив не повертатися з Росії, де він тоді був гравцем «Зеніту». Багато спортсменів відмовилися від роботи на окупанта, а ось для колишнього затятого патріота своєї країни в цьому не було нічого незвичайного.



Позиція щодо війни в Україні



Тимощук повернувся до Росії у 2013 році і мав усі шанси виїхати звідти після початку агресії росіян. Але футболіст вважав за краще залишитися там. Про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну він вважає за краще мовчати, ніж викликає гнів у себе на батьківщині.



«Те, що я мовчу про СВО, не говорить про те, що я підтримую її чи ні. У кожного є своя позиція. Моя — у тому, що не так однозначно», — казав Тимощук в одному з інтерв’ю.



З 2017 року Тимощук працює у структурі «Зеніту», хоча мав і пропозиції продовжити кар’єру за межами Росії. Зважаючи на все, спортсмена цікавлять лише гроші, бо інакше його позицію пояснити просто не можна.



Примітно, що у «Зеніті» грав ще один скандально відомий футболіст Ярослав Ракицький, але той схаменувся і залишив РФ.

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