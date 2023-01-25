Продовжує мовчати про війну: де зараз зрадник з Луцька футболіст Тимощук

Продовжує мовчати про війну: де зараз зрадник з Луцька футболіст Тимощук
Любителі футболу в Україні давно озброїлися проти колишнього капітана нашої збірної Анатолія Тимощука. Пов’язано це з тим, що під час повномасштабної війни лучанин залишився в Росії та підтримує дії агресора проти своєї Батьківщини. Як і раніше, Тимощук працює в структурі пітерського «Зеніту» і взагалі не думає щось змінювати.

Про це пише «Телеграф».

Поміняв Україну на Росію

Після 2014 року, коли росіяни захопили Крим та розпочали війну на Донбасі, Тимощук вирішив не повертатися з Росії, де він тоді був гравцем «Зеніту». Багато спортсменів відмовилися від роботи на окупанта, а ось для колишнього затятого патріота своєї країни в цьому не було нічого незвичайного.

Позиція щодо війни в Україні

Тимощук повернувся до Росії у 2013 році і мав усі шанси виїхати звідти після початку агресії росіян. Але футболіст вважав за краще залишитися там. Про початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну він вважає за краще мовчати, ніж викликає гнів у себе на батьківщині.

«Те, що я мовчу про СВО, не говорить про те, що я підтримую її чи ні. У кожного є своя позиція. Моя — у тому, що не так однозначно», — казав Тимощук в одному з інтерв’ю.

З 2017 року Тимощук працює у структурі «Зеніту», хоча мав і пропозиції продовжити кар’єру за межами Росії. Зважаючи на все, спортсмена цікавлять лише гроші, бо інакше його позицію пояснити просто не можна.

Примітно, що у «Зеніті» грав ще один скандально відомий футболіст Ярослав Ракицький, але той схаменувся і залишив РФ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Тимощук, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як будуть діяти графіки відключення світла 4 червня: подробиці
Сьогодні, 21:01
Продовжує мовчати про війну: де зараз зрадник з Луцька футболіст Тимощук
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 червня
Сьогодні, 20:00
ЗМІ розсекретили результати переговорів путіна і Сі у Пекіні
Сьогодні, 19:00
Воїнам волинської бригади влаштували екскурсію з фронту до Львова
Сьогодні, 18:38
Схожі новини
Колишня дружина футболіста-зрадника з Луцька Тимощука розповіла, чому він не покине росію Колишня дружина футболіста-зрадника з Луцька Тимощука розповіла, чому він не покине росію
15 січень, 20:45
Чутки виявилися неправдивими: футболіст-зрадник з Луцька Анатолій Тимощук досі живе і працює в росії Чутки виявилися неправдивими: футболіст-зрадник з Луцька Анатолій Тимощук досі живе і працює в росії
09 січень, 21:12
Лучанин Анатолій Тимощук намагався оскаржити рішення про довічне відсторонення від українського футболу Лучанин Анатолій Тимощук намагався оскаржити рішення про довічне відсторонення від українського футболу
25 січень, 2023, 10:10
Додому повертатися не збирається: лучанин Тимощук прокоментував війну в Україні Додому повертатися не збирається: лучанин Тимощук прокоментував війну в Україні
11 грудень, 2022, 06:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як будуть діяти графіки відключення світла 4 червня: подробиці
Сьогодні, 21:01
 0
Продовжує мовчати про війну: де зараз зрадник з Луцька футболіст Тимощук
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 червня
Сьогодні, 20:00
 0
ЗМІ розсекретили результати переговорів путіна і Сі у Пекіні
Сьогодні, 19:00
 0
По поличках: російський вплив на фламандські партії в Бельгії
Сьогодні, 18:48
 0
Медіа
відео
1/8