Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 червня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 червня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями значний дощ, грози, подекуди град. Вітер західний, 3-8 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 3-8 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 21-23°.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, місцями значний дощ, грози, подекуди град. Вітер західний, 3-8 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°.
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