Як будуть діяти графіки відключення світла 4 червня: подробиці

В Україні у вівторок, 4 червня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони будуть діяти по всіх областях.Про це повідомила пресслужба "Укренерго".Як інформували в "Укренерго" прогнозується, що впродовж всієї доби споживання електроенергії буде вищим за встановлені ліміти.Окрім цього ліміти буде встановлено для усіх областей."Завтра, 4 червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії", - сказано у повідомленні.