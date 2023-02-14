Як будуть діяти графіки відключення світла 4 червня: подробиці

Як будуть діяти графіки відключення світла 4 червня: подробиці
В Україні у вівторок, 4 червня, відключення світла за графіками відбуватимуться протягом всього дня. Вони будуть діяти по всіх областях.

Про це повідомила пресслужба "Укренерго".

Як інформували в "Укренерго" прогнозується, що впродовж всієї доби споживання електроенергії буде вищим за встановлені ліміти.

Окрім цього ліміти буде встановлено для усіх областей.

"Завтра, 4 червня, з 00:00 та впродовж доби по всій території України для кожної області будуть діяти ліміти на споживання електроенергії", - сказано у повідомленні.

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Теги: відключення світла, Волинь, Укренерго
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