14 земельних ділянок, недобудований гараж та гроші від здачі молока: що ще у декларації Сереховичівського голови

Ростислав Шиманський у 2023 році із доходів задекларував зарплату та кошти, отримані від здачі в оренду майна та молока.



Крім того, сім’я очільника громади має чимало земельних ділянок. Лише у 2022 році пан Ростислав став власником ще трьох, а загалом їх понад десяток, передає



Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 26 березня.



У своїй декларації політик також вказав дані про дружину Галину Шиманську.



Минулого року на посаді голови громади пану Ростиславу нарахували 320 497 гривень заробітної плати. Зауважимо, що у цю суму, окрім посадового окладу, входять і надбавки, і премії, й інші додаткові виплати. За нашими підрахунками, в середньому за місяць роботи Шиманському нараховували майже по 27 тисяч гривень.



Крім того, очільник громади отримав 4816 гривень доходу від надання майна в оренду для фермерського господарства «Соломія плюс», а також 7806 гривень від ПАТ «Рожищенський сирзавод» за здачу молока.



У декларації вказано, що дружина голови Сереховичівської громади Галина Шиманська працює у сільській раді, щоправда, скільки вона заробила минулоріч не зазначається. Відомо лише, що жінка отримала 2948 гривень від надання майна в оренду для фермерського господарства «Соломія плюс» та 9430 гривень від ТзОВ «Ратнівський аграрій».



Жодних заощаджень ні у готівці, ні на банківських рахунках Шиманський не зазначив.



У селі Сереховичі голова має житловий будинок площею 97,1 квадратний метр.



Подружжя Шиманських володіє чималою кількістю землі у селах Сереховичі та Журавлине.



Пан Ростислав має у власності 7 земельних ділянок, на три з яких набув право власності у 2022 році. Площі цих земель 800, 2263, 2900 кв. м і усі вони розташовані у Сереховичах.



На дружину також зареєстровано 7 земельних ділянок площами: 6663, 7124, 10402 «квадрати» у Сереховичах та площами 10402, 12475, 12475, 3801 квадратних метри у селі Журавлине Смідинської громади.



Задекларував Ростислав Шиманський також об’єкти незавершеного будівництва, зокрема, гараж, літню кухня та хлів.



Із транспортних засобів голова Сереховичівської громади володіє автомобілем Сitroen Jampy 1998 року випуску.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Сереховичівської громади, що у Ковельському районі,у 2023 році із доходів задекларував зарплату та кошти, отримані від здачі в оренду майна та молока.Крім того, сім’я очільника громади має чимало земельних ділянок. Лише у 2022 році пан Ростислав став власником ще трьох, а загалом їх понад десяток, передає "Конкурент" Відповідний документ з'явився в Єдиному державному реєстрі декларацій 26 березня.У своїй декларації політик також вказав дані про дружинуМинулого року на посаді голови громади пану Ростиславу нарахували 320 497 гривень заробітної плати. Зауважимо, що у цю суму, окрім посадового окладу, входять і надбавки, і премії, й інші додаткові виплати. За нашими підрахунками, в середньому за місяць роботи Шиманському нараховували майже по 27 тисяч гривень.Крім того, очільник громади отримав 4816 гривень доходу від надання майна в оренду для фермерського господарства «Соломія плюс», а також 7806 гривень від ПАТ «Рожищенський сирзавод» за здачу молока.У декларації вказано, що дружина голови Сереховичівської громади Галина Шиманська працює у сільській раді, щоправда, скільки вона заробила минулоріч не зазначається. Відомо лише, що жінка отримала 2948 гривень від надання майна в оренду для фермерського господарства «Соломія плюс» та 9430 гривень від ТзОВ «Ратнівський аграрій».Жодних заощаджень ні у готівці, ні на банківських рахунках Шиманський не зазначив.У селі Сереховичі голова має житловий будинок площею 97,1 квадратний метр.Подружжя Шиманських володіє чималою кількістю землі у селах Сереховичі та Журавлине.Пан Ростислав має у власності 7 земельних ділянок, на три з яких набув право власності у 2022 році. Площі цих земель 800, 2263, 2900 кв. м і усі вони розташовані у Сереховичах.На дружину також зареєстровано 7 земельних ділянок площами: 6663, 7124, 10402 «квадрати» у Сереховичах та площами 10402, 12475, 12475, 3801 квадратних метри у селі Журавлине Смідинської громади.Задекларував Ростислав Шиманський також об’єкти незавершеного будівництва, зокрема, гараж, літню кухня та хлів.Із транспортних засобів голова Сереховичівської громади володіє автомобілем Сitroen Jampy 1998 року випуску.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію