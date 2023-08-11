За переправлення чоловіків за кордон у Луцьку судять засновника благодійного фонду

За переправлення чоловіків за кордон у Луцьку судять засновника благодійного фонду
3 червня у Луцькому міськрайонному суді продовжили розгляд справи щодо засновника фонду "Добра справа" Андрія Лінника.

Як розповів Суспільному прокурор Ігор Москаль, чоловіка обвинувачують за двома статями кримінального кодексу України, йдеться про службове підроблення документів і незаконне переправлення за кордон 78 військовозобов'язаних. Усі вони — жителі південно-східних регіонів, виїздили за кордон у якості водіїв і волонтерами ніколи не були.

"Вказані дії були вчинені відносно понад 70 громадян України, шляхом бронювання через ВЦА, далі давали накази, які були підставою для виїзду за кордон із метою ввезення гуманітарного вантажу. Але це не відповідало дійсності, бо після перетину кордону в Україну не повернулися", — додав прокурор.

Адвокат підсудного Богдан Ульчак на судовому засіданні сказав, що у фонду була потреба у водіях, які б привозили гуманітарну допомогу з-за кордону. "Не може нести благодійна організація ризики і відповідальності за осіб, які з тих чи інших причин, у якийсь момент, не побажали повернутися в Україну", — сказав захисник.

Після озвучення стороною захисту фактів діяльності благодійного фонду суд оголосив перерву у розгляді справи до 20-го червня. Свою вину Андрій Лінник не визнає.

"У нас у Луцьку проживає дуже багато українців з усіх областей України, я не ділю їх, що вони з південної, західної чи східної частини України, дякую", — сказав Суспільному обвинувачений засновник благодійного фонду після судового засідання.

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Теги: суд, фонд, ухилянти
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