На Волині завершили весняну кампанію імунізації диких тварин проти сказу

На Волині завершили весняну кампанію імунізації диких тварин проти сказу
На території Луцького, Володимирського, Ковельського та Камінь-Каширського районів на Волині завершили весняну кампанію з імунізації диких м'ясоїдних тварин проти сказу, яка тривала із 21 травня.

Про це повідомили у Держпродспоживслужбі області.

Пероральна вакцинація проводилася на площі 15 030 квадратних кілометрів. Для розповсюдження їстівних принад із вакциною залучили понад 700 людей, які розклали на узліссях, узбіччях доріг, у лісах і сільгоспугіддях 375 750 тисяч доз вакцини.

Запланована також осіння кампанія з імунізації. "Після вживання приманки з вакциною на 21 день у тварини формується імунітет до збудника сказу, який триває мінімум рік, — додали у Держпродспоживслужбі.

Довідково: Сказ — це вірусне захворювання, яке має найвищий рівень смертності серед усіх інфекційних хвороб для людини. Вірус сказу вражає центральну нервову систему і після появи симптомів без вчасно розпочатого лікування стає невиліковним – 100% хворих людей помирають.

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Теги: сказ, тварини, Волинь
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