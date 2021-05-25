Обірвалося життя викладача волинського педагогічного коледжу

Обірвалося життя викладача волинського педагогічного коледжу
3 червня помер викладач фізичної культури Володимирського педагогічного фахового коледжу імені Агатангела Кримського В’ячеслав Боярин.

Про це повідомили у Фейсбуку.

«Передчасно і раптово пішов у кращий світ В’ячеслав Миколайович Боярин… Співчуття рідним і друзям. Вічна пам’ять!» – йдеться у дописі.

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Теги: смерть, викладач, педколедж
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