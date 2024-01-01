4 червня на Волині: гортаючи календар

4 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 4 червня, у світі відзначають Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії, Міжнародний день боротьби з карієсом, Міжнародний день спойлеру.

Сьогодні відзначають день народження програмна директорка 12 Каналу Юлія Романюк (на фото) та колишній помічник Луцького міського голови та екскерівник апарату Волинської ОДА Богдан Гончарук.

Вітаємо їх, а також іменинників – усіх, хто носить імена Іван, Назар, Петро, Софія, Марія, Марфа.

Бажаємо міцного здоров’я, достатку, благополуччя.

4 червня місто Любомль відзначає 730-річчя від дня першої писемної згадки про нього.

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Теги: дні народження, свята, іменини
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