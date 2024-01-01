У Луцьку запрацювали пришкільні літні табори: оздоровлять 3 300 школярів





Про це Віталій Бондар. З його слів, на роботу таборів із міського бюджету виділили майже 4 мільйони гривень.



Перший день роботи пришкільного табору при ліцеї в Луцьку



Відвідувачі пришкільного літнього табору в одному з ліцеїв міста Луцька — це діти пільгових категорій: діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей, діти учасників бойових дій або загиблих захисників та захисниць України, діти вимушених переселенців. Про це Суспільному розповіла керівниця табору Раїса Кудряшова.



З її слів, найближчі два тижні в ліцеї проведуть дозвілля учні 1-4 класів: усього 120 дітей.



"Режим роботи табору з 9 до 15 години. Щодня будуть відбуватися спортивна година, музична година, загонові справи, щодня походи і в ПУМ, і планетарій приїде до нас, і в ляльковий театр", — говорить керівниця пришкільного табору.



У перший день роботи пришкільного табору, 3 червня, учнів оглянули та виміряли температуру, зазначила медична сестра Наталія Мороз.



"Виміряла їх ріст, вагу, оглянула голови на відсутність педикульозу та шкірних захворювань. Далі я буду супроводжувати дітей по загонах на вулиці, братиму активну участь в зарядці і спостерігати за загальним станом дітей", — сказала медсестра.



Кожен ранок у пришкільному таборі розпочинатиметься з руханки на вулиці, сказала вчителька фізичного виховання Олена Чайковська.



"У нас є два вчителі фізичної культури, ми плануємо проводити різноманітні спортивні ігри, спортивні естафети, рухливі ігри, займати дітей до активної рухової діяльності. Щоб наші діти трошки відволіклися від сьогодення, адже дитинство повинно продовжуватись", — зазначила вчителька.



Після фізичних вправ учасники літнього табору снідають, а вдень дітей годуватимуть обідом.



Відвідувачка пришкільного табору Олександра Деркач закінчила четвертий клас. Її батько, розповіла дівчинка, пішов на фронт добровольцем.



"Ми завжди зізвонюємось. Минулого вечора розмовляли. Хочу в табір ходити, бо буду зустрічати тут своїх друзів, танцювати, малювати, співати". — сказала лучанка.



У літньому пришкільному таборі в одному з міських ліцеїв діятиме шість загонів, де будуть працювати вихователями 20 педагогів. Вчительки Ірина Радчук розповіла, що це не перший її досвід роботи в літньому пришкільному таборі. Зі слів освітянки, цей табір відвідує її донька-четвертокласниця, бо чоловік на фронті уже як два роки.



Літні табори для школярів потрібні, зазначив директор навчального закладу Олег Михальчук, адже їм потрібно відпочити після навчального року й набратися сил.



"Таборів пришкільних не було. Два попередніх роки коронавірус, два роки повномасштабна агресія проти України і теж ми не мали змоги з огляду на безпекові речі організувати пришкільний табір. Табір надзвичайно потрібна річ", — зазначив освітянин.



На випадок повітряної тривоги, додав керівник навчального закладу, в ліцеї функціонує облаштоване укриття.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині вперше за останні чотири роки відновили роботу пришкільні літні табори. Упродовж двох тижнів в Луцьку працюватимуть 25 літніх пришкільних таборів, у котрих планують оздоровити 3 300 учнів.Про це Суспільному розповів директор департаменту освіти Луцької міської ради. З його слів, на роботу таборів із міського бюджету виділили майже 4 мільйони гривень.Відвідувачі пришкільного літнього табору в одному з ліцеїв міста Луцька — це діти пільгових категорій: діти-сироти, діти з малозабезпечених сімей, діти учасників бойових дій або загиблих захисників та захисниць України, діти вимушених переселенців. Про це Суспільному розповіла керівниця таборуЗ її слів, найближчі два тижні в ліцеї проведуть дозвілля учні 1-4 класів: усього 120 дітей."Режим роботи табору з 9 до 15 години. Щодня будуть відбуватися спортивна година, музична година, загонові справи, щодня походи і в ПУМ, і планетарій приїде до нас, і в ляльковий театр", — говорить керівниця пришкільного табору.У перший день роботи пришкільного табору, 3 червня, учнів оглянули та виміряли температуру, зазначила медична сестра"Виміряла їх ріст, вагу, оглянула голови на відсутність педикульозу та шкірних захворювань. Далі я буду супроводжувати дітей по загонах на вулиці, братиму активну участь в зарядці і спостерігати за загальним станом дітей", — сказала медсестра.Кожен ранок у пришкільному таборі розпочинатиметься з руханки на вулиці, сказала вчителька фізичного виховання"У нас є два вчителі фізичної культури, ми плануємо проводити різноманітні спортивні ігри, спортивні естафети, рухливі ігри, займати дітей до активної рухової діяльності. Щоб наші діти трошки відволіклися від сьогодення, адже дитинство повинно продовжуватись", — зазначила вчителька.Після фізичних вправ учасники літнього табору снідають, а вдень дітей годуватимуть обідом.Відвідувачка пришкільного таборузакінчила четвертий клас. Її батько, розповіла дівчинка, пішов на фронт добровольцем."Ми завжди зізвонюємось. Минулого вечора розмовляли. Хочу в табір ходити, бо буду зустрічати тут своїх друзів, танцювати, малювати, співати". — сказала лучанка.У літньому пришкільному таборі в одному з міських ліцеїв діятиме шість загонів, де будуть працювати вихователями 20 педагогів. Вчительки Ірина Радчук розповіла, що це не перший її досвід роботи в літньому пришкільному таборі. Зі слів освітянки, цей табір відвідує її донька-четвертокласниця, бо чоловік на фронті уже як два роки.Літні табори для школярів потрібні, зазначив директор навчального закладу, адже їм потрібно відпочити після навчального року й набратися сил."Таборів пришкільних не було. Два попередніх роки коронавірус, два роки повномасштабна агресія проти України і теж ми не мали змоги з огляду на безпекові речі організувати пришкільний табір. Табір надзвичайно потрібна річ", — зазначив освітянин.На випадок повітряної тривоги, додав керівник навчального закладу, в ліцеї функціонує облаштоване укриття.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію