Як у Луцьку відзначатимуть випускні





Про це у коментарі Віталій Бондар.



«Випускні вечори у нас не плануються з ковідних часів. Вручення свідоцтв та атестатів у нас відбуваються в урочистій атмосфері в актових залах в закладах освіти і все.



Щодо формату організації випускних вечорів, то вже визначаються самі батьки. Саме вони вирішують, яким чином організовувати дозвілля своїх дітей», - сказав посадовець.



Журналісти ВСН поцікавилися у директорів провідних шкіл Луцька, яким чином їхні учні планують святкувати випускні вечори цьогоріч.



За словами директора Луцького ліцею № 21 Олега Ковальчука, в школі буде організована урочиста лінійка, а от в якому форматі учні будуть святкувати випускні вечори, то вже їхня приватна справа.



«Уже років сім чи вісім ми не втручаємося у ту справу. Хтось організовує вечірки, хтось купує туристичні путівки, словом: хто що хоче», - сказав Олег Ковальчук.



Як розповів директор Луцького ліцею №9 Олександр Дубина, для випускників, як і щороку, будуть організовані урочисті лінійки. Щодо формату випускних вечорів, то теж все на розсуд учнів та їхніх батьків.



«Випускні вечори – не у моїй компетенції», - резюмував посадовець.



А от директор НВК №4 Олександр Мишковець не захотів розповісти про те, чи будуть урочистості в гімназії для випускників.



«Звертайтеся у департамент освіти, там вам дадуть відповідь на це питання», - сказав пан Мишковець.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку випускникам шкіл 2024 року на урочистій лінійці вручать свідоцтва та атестати. А от чи святкувати самі випускні вечори гучно і з музикою у закладі або ж поїхати всім класом на екскурсію, то вже приватно будуть вирішувати батьки.Про це у коментарі ВСН розповів керівник департаменту освіти Луцької міської ради«Випускні вечори у нас не плануються з ковідних часів. Вручення свідоцтв та атестатів у нас відбуваються в урочистій атмосфері в актових залах в закладах освіти і все.Щодо формату організації випускних вечорів, то вже визначаються самі батьки. Саме вони вирішують, яким чином організовувати дозвілля своїх дітей», - сказав посадовець.Журналісти ВСН поцікавилися у директорів провідних шкіл Луцька, яким чином їхні учні планують святкувати випускні вечори цьогоріч.За словами директора Луцького ліцею № 21, в школі буде організована урочиста лінійка, а от в якому форматі учні будуть святкувати випускні вечори, то вже їхня приватна справа.«Уже років сім чи вісім ми не втручаємося у ту справу. Хтось організовує вечірки, хтось купує туристичні путівки, словом: хто що хоче», - сказав Олег Ковальчук.Як розповів директор Луцького ліцею №9, для випускників, як і щороку, будуть організовані урочисті лінійки. Щодо формату випускних вечорів, то теж все на розсуд учнів та їхніх батьків.«Випускні вечори – не у моїй компетенції», - резюмував посадовець.А от директор НВК №4не захотів розповісти про те, чи будуть урочистості в гімназії для випускників.«Звертайтеся у департамент освіти, там вам дадуть відповідь на це питання», - сказав пан Мишковець.

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