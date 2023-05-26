Як у Луцьку відзначатимуть випускні

Як у Луцьку відзначатимуть випускні
У Луцьку випускникам шкіл 2024 року на урочистій лінійці вручать свідоцтва та атестати. А от чи святкувати самі випускні вечори гучно і з музикою у закладі або ж поїхати всім класом на екскурсію, то вже приватно будуть вирішувати батьки.

Про це у коментарі ВСН розповів керівник департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

«Випускні вечори у нас не плануються з ковідних часів. Вручення свідоцтв та атестатів у нас відбуваються в урочистій атмосфері в актових залах в закладах освіти і все.

Щодо формату організації випускних вечорів, то вже визначаються самі батьки. Саме вони вирішують, яким чином організовувати дозвілля своїх дітей», - сказав посадовець.

Журналісти ВСН поцікавилися у директорів провідних шкіл Луцька, яким чином їхні учні планують святкувати випускні вечори цьогоріч.

За словами директора Луцького ліцею № 21 Олега Ковальчука, в школі буде організована урочиста лінійка, а от в якому форматі учні будуть святкувати випускні вечори, то вже їхня приватна справа.

«Уже років сім чи вісім ми не втручаємося у ту справу. Хтось організовує вечірки, хтось купує туристичні путівки, словом: хто що хоче», - сказав Олег Ковальчук.

Як розповів директор Луцького ліцею №9 Олександр Дубина, для випускників, як і щороку, будуть організовані урочисті лінійки. Щодо формату випускних вечорів, то теж все на розсуд учнів та їхніх батьків.

«Випускні вечори – не у моїй компетенції», - резюмував посадовець.

А от директор НВК №4 Олександр Мишковець не захотів розповісти про те, чи будуть урочистості в гімназії для випускників.

«Звертайтеся у департамент освіти, там вам дадуть відповідь на це питання», - сказав пан Мишковець.

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Теги: школи, випускники
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