На Україну чекає похолодання: синоптикиня повідомила, де саме знизиться температура

Від наступного понеділка, з 10-го червня, відчутно знизиться температура повітря в західних, північних та центральних областях України, вдень там буде +17+22 градуси.Про це повідомила синоптикиня"Сині лінії із колючками та червоні лінії із "паркувальними" півсферами - це холодні та теплі атмосферні фронти, відповідно. Карта внизу. Ви вже на них зуби з`їли, сподіваюсь, бо ми часто про це тут говоримо... Холодний фронт - коли спереду тепле повітря, а за ним суне холодне повітря, яке приносить похолодання. Теплий - навпаки", - пояснила позначення на карті Діденко.Проте, синоптикиня каже, ще існують так звані лінії сходження - малі, "капосні" і часом небезпечні."На карті внизу - жовтенькі ніби миролюбні гілочки. Лінія сходження або конвергенція, це - сходження, об'єднання вітрових мас, коли потік повітря в різних напрямках з'єднується, накопичується атмосферна маса. І в результаті цей вертикальний рух приводить до утворення хмар та опадів. Вздовж лінії сходження бувають сильні шквали, град і навіть іноді смерчі", - пояснює експертка."На карті, яка розказує нам про завтрашню погоду, бачимо таку жовту гілочку, яка коливається над західними та північними областями України. Саме тому прогнозую завтра у цих регіонах короткочасні дощі, грози, є ймовірність граду та шквалу. Про смерчі не скажу, ще якось все ж ранувато - повітря не аж так напеклося для яскравого контрасту", - додала Діденко.У другій половині дня 4-го червня "гілка" може гойднутися і накрити нестійкою грозовою погодою Одещину та значну частину центральних областей, окрім Дніпра з районами і Полтавщини.На сході серйозні опади малоймовірні, хіба що по Харківщині та Луганщині заблукають якість локальні дощі.На Запоріжжі, Донеччині, в Криму та в більшості районів Миколаївщини передбачається завтра суха спекотна погода.Температура повітря в Україні 4-го червня буде високою, до спеки, на півдні, сході та в центральній частині, вдень +26+33 градуси.На півночі впродовж дня помірніше, +25+28 градусів.На заході України очікується повітря відчутно свіжішим, +22+25 градусів.