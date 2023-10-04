На полуничні поля Волині не вистачає робочих рук





Як розповідає староста села Анатолій Мельничук, полунична справа закрутилася десь на початку 2000-х років, коли через безробіття люди масово виїжджали на заробітки за кордон. Їхали до польських панів. Там і побачили, як вирощують полуниці. Один чоловік привіз кілька саджанців, другий. Починали з кількох рядочків, а нині обробляють кілька гектарів. Перший сорт, яким всі захопилися, називався «Мармелада», а нині розводять «Клері», Альба», «Румба», пише



– У нашому селі приблизно 250 дворів і у 200 займаються вирощуванням полуниці, – зазначає Анатолій Анатолійович. – Хтось посадив кілька соток, хтось – чотири гектари. Є й такі площі, які заростають бур’яном. На жаль, війна внесла свої корективи. Чоловіки воюють, а жінкам важко самим всюди дати раду. Хто має хороший врожай, запрошує людей з інших сіл на роботу. Раніше навіть із Рівненщини приїжджали. А зараз бояться блокпостів, щоб повістки не вручили. В основному збирають ягоди жінки та молодь. Чоловіків мало. Нема кому ящики носити. За кілограм ягід платять 6-7 гривень. Хто має рух та досвід збирання, може до обіду заробити понад тисячу гривень. А по обіді на врожай уже чекають буси. Заготівельники забирають оптом. Платять по 40 гривень за кілограм.



Люди на заробітки в Хорохорин приїжджають власним транспортом, але кошти на пальне вертають господарі. Буває, що дехто залишається ночувати, адже на поле треба виходити зранечку. Житлом забезпечують. Є в селі й приміщення під гуртожиток. Там є кімнати, кухні, душ.



Місцева жителька Надія Червінська вже понад двадцять років займається вирощуванням полуниці. На її полях побували журналісти з різних регіонів України разом із Харківським пресклубом. Надія Андріївна розповіла, що збирають врожай через день, щоб ягода мала час достигнути. Мають крапельний полив, то розраховують на хорошу віддачу, адже полуниця на 90 відсотків складається з води.



– Якщо з куща можна зібрати один кілограм ягід, то врожайність хороша, – пояснює жінка. – А якщо лише 300 грамів, то слабенька.



Поки ми розмовляємо, а колеги скубають червоні ягідки, на інших полях кипить робота. І правду каже народна мудрість: «Влітку тиждень рік годує», бо для хорохоринців треба за цей короткий сезон встигнути все зібрати і продати. А як закінчиться полуниця, готуватися до вирощування пекінської капусти. Вона теж має велику популярність у місцевих і площі для неї відведені майже такі, як і для трускавок.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Про невеличке село Хорохорин, що на Волині, яке називають полуничною столицею, слава давно розлетілася в різні регіони України. Одні люди вкладають силу і кошти у її вирощування, інші – мають можливість підзаробити, треті – посмакувати соковитою ягідкою. Однак не треба забувати, що ця червонобока панночка вимагає до себе особливої уваги, багато праці та знань.Як розповідає староста села, полунична справа закрутилася десь на початку 2000-х років, коли через безробіття люди масово виїжджали на заробітки за кордон. Їхали до польських панів. Там і побачили, як вирощують полуниці. Один чоловік привіз кілька саджанців, другий. Починали з кількох рядочків, а нині обробляють кілька гектарів. Перший сорт, яким всі захопилися, називався «Мармелада», а нині розводять «Клері», Альба», «Румба», пише "Вісник" – У нашому селі приблизно 250 дворів і у 200 займаються вирощуванням полуниці, – зазначає Анатолій Анатолійович. – Хтось посадив кілька соток, хтось – чотири гектари. Є й такі площі, які заростають бур’яном. На жаль, війна внесла свої корективи. Чоловіки воюють, а жінкам важко самим всюди дати раду. Хто має хороший врожай, запрошує людей з інших сіл на роботу. Раніше навіть із Рівненщини приїжджали. А зараз бояться блокпостів, щоб повістки не вручили. В основному збирають ягоди жінки та молодь. Чоловіків мало. Нема кому ящики носити. За кілограм ягід платять 6-7 гривень. Хто має рух та досвід збирання, може до обіду заробити понад тисячу гривень. А по обіді на врожай уже чекають буси. Заготівельники забирають оптом. Платять по 40 гривень за кілограм.Люди на заробітки в Хорохорин приїжджають власним транспортом, але кошти на пальне вертають господарі. Буває, що дехто залишається ночувати, адже на поле треба виходити зранечку. Житлом забезпечують. Є в селі й приміщення під гуртожиток. Там є кімнати, кухні, душ.Місцева жителька Надія Червінська вже понад двадцять років займається вирощуванням полуниці. На її полях побували журналісти з різних регіонів України разом із Харківським пресклубом. Надія Андріївна розповіла, що збирають врожай через день, щоб ягода мала час достигнути. Мають крапельний полив, то розраховують на хорошу віддачу, адже полуниця на 90 відсотків складається з води.– Якщо з куща можна зібрати один кілограм ягід, то врожайність хороша, – пояснює жінка. – А якщо лише 300 грамів, то слабенька.Поки ми розмовляємо, а колеги скубають червоні ягідки, на інших полях кипить робота. І правду каже народна мудрість: «Влітку тиждень рік годує», бо для хорохоринців треба за цей короткий сезон встигнути все зібрати і продати. А як закінчиться полуниця, готуватися до вирощування пекінської капусти. Вона теж має велику популярність у місцевих і площі для неї відведені майже такі, як і для трускавок.

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