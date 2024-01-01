Росія вранці атакувала ракетами Дніпро

Росія вранці атакувала ракетами Дніпро
Росія вранці 4 червня атакувала Дніпро. ППО збила обидві ракети.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

"Важкий ранок у Дніпрі. Ворог атакував місто.

Сили ППО збили 2 ракети. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці.

Серед них – діти. Хлопчик, якому 1 місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості.

Постраждали й 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.

Пошкоджено півтора десятки авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні", - йдеться в повідомленні.

У ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби. Інформацію уточнюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Росія вранці атакувала ракетами Дніпро
Сьогодні, 09:20
На Харківському напрямку росія продовжує наступальні дії, - Генштаб
Сьогодні, 09:00
На полуничні поля Волині не вистачає робочих рук
Сьогодні, 08:20
На Україну чекає похолодання: синоптикиня повідомила, де саме знизиться температура
Сьогодні, 07:17
Марш рівності у Києві: відстоювання свобод чи популяризація гріха – думка волинського священника
Сьогодні, 05:09
Схожі новини
На Харківському напрямку росія продовжує наступальні дії, - Генштаб На Харківському напрямку росія продовжує наступальні дії, - Генштаб
Сьогодні, 09:00
За минулу добу захисники знищили ще 1 270 окупантів За минулу добу захисники знищили ще 1 270 окупантів
03 червень, 10:50
Західні системи ППО і дозвіл бити по території росії захистять Харків, - ISW Західні системи ППО і дозвіл бити по території росії захистять Харків, - ISW
03 червень, 10:10
У мережі поширили відео знущань над українськими військовополоненими: омбудсман звернувся до ООН У мережі поширили відео знущань над українськими військовополоненими: омбудсман звернувся до ООН
03 червень, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія вранці атакувала ракетами Дніпро
Сьогодні, 09:20
 0
На Харківському напрямку росія продовжує наступальні дії, - Генштаб
Сьогодні, 09:00
 0
На полуничні поля Волині не вистачає робочих рук
Сьогодні, 08:20
 0
На Україну чекає похолодання: синоптикиня повідомила, де саме знизиться температура
Сьогодні, 07:17
 0
Марш рівності у Києві: відстоювання свобод чи популяризація гріха – думка волинського священника
Сьогодні, 05:09
 0
Медіа
відео
1/8