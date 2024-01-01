Росія вранці атакувала ракетами Дніпро
Сьогодні, 09:20
Росія вранці 4 червня атакувала Дніпро. ППО збила обидві ракети.
Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
"Важкий ранок у Дніпрі. Ворог атакував місто.
Сили ППО збили 2 ракети. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці.
Серед них – діти. Хлопчик, якому 1 місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості.
Постраждали й 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.
Пошкоджено півтора десятки авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні", - йдеться в повідомленні.
У ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби. Інформацію уточнюють.
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Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
"Важкий ранок у Дніпрі. Ворог атакував місто.
Сили ППО збили 2 ракети. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці.
Серед них – діти. Хлопчик, якому 1 місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості.
Постраждали й 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.
Пошкоджено півтора десятки авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні", - йдеться в повідомленні.
У ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби. Інформацію уточнюють.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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