Росія вранці атакувала ракетами Дніпро





Про це Сергій Лисак у Telegram.



"Важкий ранок у Дніпрі. Ворог атакував місто.



Сили ППО збили 2 ракети. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці.



Серед них – діти. Хлопчик, якому 1 місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості.



Постраждали й 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.



Пошкоджено півтора десятки авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні", - йдеться в повідомленні.



У ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби. Інформацію уточнюють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія вранці 4 червня атакувала Дніпро. ППО збила обидві ракети.Про це повідомив голова ОВАу Telegram."Важкий ранок у Дніпрі. Ворог атакував місто.Сили ППО збили 2 ракети. Але внаслідок падіння уламків є пошкодження цивільної інфраструктури, виникла пожежа, поранені місцеві мешканці.Серед них – діти. Хлопчик, якому 1 місяць, у задовільному стані. Лікуватиметься амбулаторно. 17-річний юнак у лікарні в стані середньої тяжкості.Постраждали й 68-річний чоловік і три жінки – 32, 36 і 56 років. Одна з них госпіталізована, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.Пошкоджено півтора десятки авто. Вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках та лікарні", - йдеться в повідомленні.У ліквідації наслідків задіяні всі необхідні служби. Інформацію уточнюють.

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