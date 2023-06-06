В червні на Волині проведуть техобслуговування газових мереж у 113 будинках. Адреси
Сьогодні, 10:10
У чотирьох районах Волинської області впродовж червня фахівці Волинської філії "Газорозподільних мереж України" проведуть технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.
Про це пише Суспільне.
Йдеться про перевірку системи газопостачання у 113 багатоповерхових і багатоквартирних будинках, повідомили в пресцентрі обласної філії.
Володимирський район
місто Володимир, Академіка Глушкова, 16 — 04.06.2024;
місто Володимир, Академіка Глушкова, 20 — 05.06.2024;
місто Володимир, Академіка Глушкова, 22 — 06.06.2024;
місто Володимир, Академіка Глушкова, 24 — 10.06.2024;
місто Володимир, Академіка Глушкова, 26 — 11.06.2024;
місто Володимир, Андрія Войнаровського, 3 — 17.06.2024;
місто Володимир, Генерала Шухевича, 132 — 12.06.2024;
місто Володимир, Ковельська, 138/2 — 13.06.2024;
місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 1 — 03.06.2024;
місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 11 — 05.06.2024;
місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 13 — 05.06.2024;
місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 15 — 06.06.2024;
місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 3 — 04.06.2024;
місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 5 — 12.06.2024;
місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 9 — 12.06.2024;
місто Нововолинськ, Кобзаря, 55 — 10.06.2024;
місто Нововолинськ, Кобзаря, 57 — 11.06.2024;
місто Нововолинськ, Левка Лук’яненка, 25 — 17.06.2024;
місто Нововолинськ, Луцька, 25 — 18.06.2024;
місто Нововолинськ, Любелі, 1 — 20.06.2024;
місто Нововолинськ, Миколи Хвильового, 10 — 19.06.2024;
місто Нововолинськ, Миколи Хвильового, 12 — 19.06.2024;
місто Нововолинськ, Миколи Хвильового, 14 — 25.06.2024;
місто Нововолинськ, Миколи Хвильового, 16 — 26.06.2024;
місто Нововолинськ, Миколи Хвильового, 18 — 26.06.2024;
місто Нововолинськ, Миколи Хвильового, 22 — 27.06.2024.
Ковельський район
місто Ковель, Адама Міцкевича, 1 — 04.06.2024;
місто Ковель, Адама Міцкевича, 1/А — 05.06.2024;
місто Ковель, Адама Міцкевича, 62 — 03.06.2024;
місто Ковель, Адама Міцкевича, 64 — 03.06.2024;
місто Ковель, Адама Міцкевича, 64 — 03.06.2024;
місто Ковель, Володимирська, 101 — 06.06.2024;
місто Ковель, Володимирська, 105 — 10-11.06.2024;
місто Ковель, Володимирська, 79 — 12-13.06.2024;
місто Ковель, Володимирська, 81 — 14-17.06.2024;
місто Ковель, Володимирська, 85 — 18-19.06.2024;
місто Ковель, Володимирська, 87 — 20-21.06.2024;
місто Ковель, Володимирська, 89 — 07.06.2024;
місто Ковель, Володимирська, 91/А — 24-25.06.2024;
місто Ковель, Володимирська, 93 — 26-27.06.2024;
місто Ковель, Володимирська, 95 — 28.06.2024;
місто Ковель, Залізнична, 11 — 03.06.2024;
село Стара Вижівка, Вишнева, 2 — 18-20.06.2024;
село Стара Вижівка, Шевченка, 2 — 05-07.06.2024;
село Дубечне, Робiтнича, 36 — 12-14.06.2024;
село Стара Вижівка, Шевченка, 4 — 05-07.06.2024;
село Стара Вижівка, Молодіжний, 6 — 25-28.06.2024;
селище Ратне, Проектна, 1 — 12.06-14.06.2024;
селище Ратне, Проектна, 2 — 17-19.06.2024;
селище Ратне, Проектна, 3 — 25.06-27.06.2024;
селище Ратне, Учительська, 1 — 04.06.2024;
селище Ратне, Учительська, 3 — 05.06.2024;
селище Ратне, Учительська, 4 — 06.06.2024;
селище Ратне, Учительська, 7 — 11.06.2024;
селище Ратне, Учительська, 5 — 07.06.2024;
селище Ратне, Учительська, 6 — 10.06.2024;
селище Ратне, Проектна, 4 — 20.06-21.06.2024;
селище Турійськ, Гасанова, 2 — 05.06.2024;
селище Турійськ, Гасанова, 20 — 06.05.2024;
селище Турійськ, Жежків, 27 — 10.05.2024.
Луцький район
місто Горохів, Героїв УПА, 17/а — 10.06.2024;
місто Горохів, Героїв УПА, 19 — 11.06.2024;
місто Горохів, Ігоря Сливки, 16 — 12.06.2024;
місто Горохів, Ігоря Сливки, 27 — 13.06.2024;
село Копачівка, Ювілейна, 3 — 04.06.2024;
село Переспа, Ковельська, 34 — 06.06.2024;
місто Рожище, 24 Серпня, 9 — 11.04.2024;
місто Луцьк, Академіка Потебні, 35/А — 03.06.2024;
місто Луцьк, Академіка Потебні, 37 — 03.06.2024;
місто Луцьк, Академіка Потебні, 37/А — 03.06.2024;
місто Луцьк, Академіка Потебні, 40 — 03.06.2024;
місто Луцьк, Академіка Потебні, 42 — 03.06.2024;
місто Луцьк, Академіка Потебні, 44 — 03.06.2024;
місто Луцьк, Академіка Потебні, 44/А — 03.06.2024;
місто Луцьк, Академіка Потебні, 45 — 03.06.2024;
місто Луцьк, Академіка Потебні, 46 — 04.06.2024;
місто Луцьк, Академіка Потебні, 48 — 04.06.2024;
місто Луцьк, Академіка Потебні, 50 — 04.06.2024;
місто Луцьк, Академіка Потебні, 60/А — 04.06.2024;
місто Луцьк, Ветеранів, 19 — 15.06.2024;
місто Луцьк, Ветеранів, 3 — 14.06.2024;
місто Луцьк, Ветеранів, 7 — 14.06.2024;
місто Луцьк, Ветеранів, 9 — 15.06.2024;
місто Луцьк, Грабовського, 11 — 06.06.2024;
місто Луцьк, Грабовського, 5 — 07.06.2024;
місто Луцьк, Грабовського, 5/В — 07.06.2024;
місто Луцьк, Грабовського, 7 — 05.06.2024;
місто Луцьк, Грабовського, 7/А — 05.06.2024;
місто Луцьк, Грабовського, 9 — 06.06.2024;
місто Луцьк, Данила Галицького, 12 — 13.06.2024;
місто Луцьк, Данила Галицького, 22 — 13.06.2024;
місто Луцьк, Данила Галицького, 5 — 13.06.2024;
місто Луцьк, Данила Галицького, 7 — 13.06.2024;
місто Луцьк, Данила Галицького, 8 — 13.06.2024;
селище Торчин, Білостоцька, 16 — 17.06.2024;
селище Торчин, Білостоцька, 9 — 17.06.2024;
селище Торчин, Володимира Маяковського, 15/А — 17.06.2024;
селище Торчин, Незалежності, 107 — 16.06.2024;
селище Торчин, Незалежності, 119 — 16.06.2024;
селище Торчин, Незалежності, 39 — 16.06.2024;
селище Торчин, Незалежності, 44 — 16.06.2024;
селище Торчин, Незалежності, 52/А — 16.06.2024;
селище Торчин, Незалежності, 77 — 16.06.2024;
місто Ківерці, Залізнична, 33 — 10.06.2024;
місто Ківерці, Калинова, 1 — 25.06.2024;
місто Ківерці, Калинова, 2 — 27.06.2024;
селище Цумань, Тараса Шевченка, 40/А — 04.06.2024;
селище Цумань, Шкільна, 5/А — 06.06.2024.
Камінь-Каширський район
місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 17 — 04.06.2024
місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 21 — 11.06.2024
місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 23 — 18.06.2024
місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 26 — 20.06.2024;
селище Любешів, вул. Незалежності, 50 — 26.06.2024.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це пише Суспільне.
Йдеться про перевірку системи газопостачання у 113 багатоповерхових і багатоквартирних будинках, повідомили в пресцентрі обласної філії.
Володимирський район
місто Володимир, Академіка Глушкова, 16 — 04.06.2024;
місто Володимир, Академіка Глушкова, 20 — 05.06.2024;
місто Володимир, Академіка Глушкова, 22 — 06.06.2024;
місто Володимир, Академіка Глушкова, 24 — 10.06.2024;
місто Володимир, Академіка Глушкова, 26 — 11.06.2024;
місто Володимир, Андрія Войнаровського, 3 — 17.06.2024;
місто Володимир, Генерала Шухевича, 132 — 12.06.2024;
місто Володимир, Ковельська, 138/2 — 13.06.2024;
місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 1 — 03.06.2024;
місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 11 — 05.06.2024;
місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 13 — 05.06.2024;
місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 15 — 06.06.2024;
місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 3 — 04.06.2024;
місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 5 — 12.06.2024;
місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 9 — 12.06.2024;
місто Нововолинськ, Кобзаря, 55 — 10.06.2024;
місто Нововолинськ, Кобзаря, 57 — 11.06.2024;
місто Нововолинськ, Левка Лук’яненка, 25 — 17.06.2024;
місто Нововолинськ, Луцька, 25 — 18.06.2024;
місто Нововолинськ, Любелі, 1 — 20.06.2024;
місто Нововолинськ, Миколи Хвильового, 10 — 19.06.2024;
місто Нововолинськ, Миколи Хвильового, 12 — 19.06.2024;
місто Нововолинськ, Миколи Хвильового, 14 — 25.06.2024;
місто Нововолинськ, Миколи Хвильового, 16 — 26.06.2024;
місто Нововолинськ, Миколи Хвильового, 18 — 26.06.2024;
місто Нововолинськ, Миколи Хвильового, 22 — 27.06.2024.
Ковельський район
місто Ковель, Адама Міцкевича, 1 — 04.06.2024;
місто Ковель, Адама Міцкевича, 1/А — 05.06.2024;
місто Ковель, Адама Міцкевича, 62 — 03.06.2024;
місто Ковель, Адама Міцкевича, 64 — 03.06.2024;
місто Ковель, Адама Міцкевича, 64 — 03.06.2024;
місто Ковель, Володимирська, 101 — 06.06.2024;
місто Ковель, Володимирська, 105 — 10-11.06.2024;
місто Ковель, Володимирська, 79 — 12-13.06.2024;
місто Ковель, Володимирська, 81 — 14-17.06.2024;
місто Ковель, Володимирська, 85 — 18-19.06.2024;
місто Ковель, Володимирська, 87 — 20-21.06.2024;
місто Ковель, Володимирська, 89 — 07.06.2024;
місто Ковель, Володимирська, 91/А — 24-25.06.2024;
місто Ковель, Володимирська, 93 — 26-27.06.2024;
місто Ковель, Володимирська, 95 — 28.06.2024;
місто Ковель, Залізнична, 11 — 03.06.2024;
село Стара Вижівка, Вишнева, 2 — 18-20.06.2024;
село Стара Вижівка, Шевченка, 2 — 05-07.06.2024;
село Дубечне, Робiтнича, 36 — 12-14.06.2024;
село Стара Вижівка, Шевченка, 4 — 05-07.06.2024;
село Стара Вижівка, Молодіжний, 6 — 25-28.06.2024;
селище Ратне, Проектна, 1 — 12.06-14.06.2024;
селище Ратне, Проектна, 2 — 17-19.06.2024;
селище Ратне, Проектна, 3 — 25.06-27.06.2024;
селище Ратне, Учительська, 1 — 04.06.2024;
селище Ратне, Учительська, 3 — 05.06.2024;
селище Ратне, Учительська, 4 — 06.06.2024;
селище Ратне, Учительська, 7 — 11.06.2024;
селище Ратне, Учительська, 5 — 07.06.2024;
селище Ратне, Учительська, 6 — 10.06.2024;
селище Ратне, Проектна, 4 — 20.06-21.06.2024;
селище Турійськ, Гасанова, 2 — 05.06.2024;
селище Турійськ, Гасанова, 20 — 06.05.2024;
селище Турійськ, Жежків, 27 — 10.05.2024.
Луцький район
місто Горохів, Героїв УПА, 17/а — 10.06.2024;
місто Горохів, Героїв УПА, 19 — 11.06.2024;
місто Горохів, Ігоря Сливки, 16 — 12.06.2024;
місто Горохів, Ігоря Сливки, 27 — 13.06.2024;
село Копачівка, Ювілейна, 3 — 04.06.2024;
село Переспа, Ковельська, 34 — 06.06.2024;
місто Рожище, 24 Серпня, 9 — 11.04.2024;
місто Луцьк, Академіка Потебні, 35/А — 03.06.2024;
місто Луцьк, Академіка Потебні, 37 — 03.06.2024;
місто Луцьк, Академіка Потебні, 37/А — 03.06.2024;
місто Луцьк, Академіка Потебні, 40 — 03.06.2024;
місто Луцьк, Академіка Потебні, 42 — 03.06.2024;
місто Луцьк, Академіка Потебні, 44 — 03.06.2024;
місто Луцьк, Академіка Потебні, 44/А — 03.06.2024;
місто Луцьк, Академіка Потебні, 45 — 03.06.2024;
місто Луцьк, Академіка Потебні, 46 — 04.06.2024;
місто Луцьк, Академіка Потебні, 48 — 04.06.2024;
місто Луцьк, Академіка Потебні, 50 — 04.06.2024;
місто Луцьк, Академіка Потебні, 60/А — 04.06.2024;
місто Луцьк, Ветеранів, 19 — 15.06.2024;
місто Луцьк, Ветеранів, 3 — 14.06.2024;
місто Луцьк, Ветеранів, 7 — 14.06.2024;
місто Луцьк, Ветеранів, 9 — 15.06.2024;
місто Луцьк, Грабовського, 11 — 06.06.2024;
місто Луцьк, Грабовського, 5 — 07.06.2024;
місто Луцьк, Грабовського, 5/В — 07.06.2024;
місто Луцьк, Грабовського, 7 — 05.06.2024;
місто Луцьк, Грабовського, 7/А — 05.06.2024;
місто Луцьк, Грабовського, 9 — 06.06.2024;
місто Луцьк, Данила Галицького, 12 — 13.06.2024;
місто Луцьк, Данила Галицького, 22 — 13.06.2024;
місто Луцьк, Данила Галицького, 5 — 13.06.2024;
місто Луцьк, Данила Галицького, 7 — 13.06.2024;
місто Луцьк, Данила Галицького, 8 — 13.06.2024;
селище Торчин, Білостоцька, 16 — 17.06.2024;
селище Торчин, Білостоцька, 9 — 17.06.2024;
селище Торчин, Володимира Маяковського, 15/А — 17.06.2024;
селище Торчин, Незалежності, 107 — 16.06.2024;
селище Торчин, Незалежності, 119 — 16.06.2024;
селище Торчин, Незалежності, 39 — 16.06.2024;
селище Торчин, Незалежності, 44 — 16.06.2024;
селище Торчин, Незалежності, 52/А — 16.06.2024;
селище Торчин, Незалежності, 77 — 16.06.2024;
місто Ківерці, Залізнична, 33 — 10.06.2024;
місто Ківерці, Калинова, 1 — 25.06.2024;
місто Ківерці, Калинова, 2 — 27.06.2024;
селище Цумань, Тараса Шевченка, 40/А — 04.06.2024;
селище Цумань, Шкільна, 5/А — 06.06.2024.
Камінь-Каширський район
місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 17 — 04.06.2024
місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 21 — 11.06.2024
місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 23 — 18.06.2024
місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 26 — 20.06.2024;
селище Любешів, вул. Незалежності, 50 — 26.06.2024.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія втратила ще 1 290 вояків за добу
Сьогодні, 10:50
В червні на Волині проведуть техобслуговування газових мереж у 113 будинках. Адреси
Сьогодні, 10:10
Де сьогодні на Волині та у Луцьку не буде світла. ГРАФІК
Сьогодні, 09:50
Росія вранці атакувала ракетами Дніпро
Сьогодні, 09:20