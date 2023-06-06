В червні на Волині проведуть техобслуговування газових мереж у 113 будинках. Адреси





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Йдеться про перевірку системи газопостачання у 113 багатоповерхових і багатоквартирних будинках, повідомили в пресцентрі обласної філії.



Володимирський район



місто Володимир, Академіка Глушкова, 16 — 04.06.2024;

місто Володимир, Академіка Глушкова, 20 — 05.06.2024;

місто Володимир, Академіка Глушкова, 22 — 06.06.2024;

місто Володимир, Академіка Глушкова, 24 — 10.06.2024;

місто Володимир, Академіка Глушкова, 26 — 11.06.2024;

місто Володимир, Андрія Войнаровського, 3 — 17.06.2024;

місто Володимир, Генерала Шухевича, 132 — 12.06.2024;

місто Володимир, Ковельська, 138/2 — 13.06.2024;

місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 1 — 03.06.2024;

місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 11 — 05.06.2024;

місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 13 — 05.06.2024;

місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 15 — 06.06.2024;

місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 3 — 04.06.2024;

місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 5 — 12.06.2024;

місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 9 — 12.06.2024;

місто Нововолинськ, Кобзаря, 55 — 10.06.2024;

місто Нововолинськ, Кобзаря, 57 — 11.06.2024;

місто Нововолинськ, Левка Лук’яненка, 25 — 17.06.2024;

місто Нововолинськ, Луцька, 25 — 18.06.2024;

місто Нововолинськ, Любелі, 1 — 20.06.2024;

місто Нововолинськ, Миколи Хвильового, 10 — 19.06.2024;

місто Нововолинськ, Миколи Хвильового, 12 — 19.06.2024;

місто Нововолинськ, Миколи Хвильового, 14 — 25.06.2024;

місто Нововолинськ, Миколи Хвильового, 16 — 26.06.2024;

місто Нововолинськ, Миколи Хвильового, 18 — 26.06.2024;

місто Нововолинськ, Миколи Хвильового, 22 — 27.06.2024.



Ковельський район



місто Ковель, Адама Міцкевича, 1 — 04.06.2024;

місто Ковель, Адама Міцкевича, 1/А — 05.06.2024;

місто Ковель, Адама Міцкевича, 62 — 03.06.2024;

місто Ковель, Адама Міцкевича, 64 — 03.06.2024;

місто Ковель, Адама Міцкевича, 64 — 03.06.2024;

місто Ковель, Володимирська, 101 — 06.06.2024;

місто Ковель, Володимирська, 105 — 10-11.06.2024;

місто Ковель, Володимирська, 79 — 12-13.06.2024;

місто Ковель, Володимирська, 81 — 14-17.06.2024;

місто Ковель, Володимирська, 85 — 18-19.06.2024;

місто Ковель, Володимирська, 87 — 20-21.06.2024;

місто Ковель, Володимирська, 89 — 07.06.2024;

місто Ковель, Володимирська, 91/А — 24-25.06.2024;

місто Ковель, Володимирська, 93 — 26-27.06.2024;

місто Ковель, Володимирська, 95 — 28.06.2024;

місто Ковель, Залізнична, 11 — 03.06.2024;

село Стара Вижівка, Вишнева, 2 — 18-20.06.2024;

село Стара Вижівка, Шевченка, 2 — 05-07.06.2024;

село Дубечне, Робiтнича, 36 — 12-14.06.2024;

село Стара Вижівка, Шевченка, 4 — 05-07.06.2024;

село Стара Вижівка, Молодіжний, 6 — 25-28.06.2024;

селище Ратне, Проектна, 1 — 12.06-14.06.2024;

селище Ратне, Проектна, 2 — 17-19.06.2024;

селище Ратне, Проектна, 3 — 25.06-27.06.2024;

селище Ратне, Учительська, 1 — 04.06.2024;

селище Ратне, Учительська, 3 — 05.06.2024;

селище Ратне, Учительська, 4 — 06.06.2024;

селище Ратне, Учительська, 7 — 11.06.2024;

селище Ратне, Учительська, 5 — 07.06.2024;

селище Ратне, Учительська, 6 — 10.06.2024;

селище Ратне, Проектна, 4 — 20.06-21.06.2024;

селище Турійськ, Гасанова, 2 — 05.06.2024;

селище Турійськ, Гасанова, 20 — 06.05.2024;

селище Турійськ, Жежків, 27 — 10.05.2024.



Луцький район



місто Горохів, Героїв УПА, 17/а — 10.06.2024;

місто Горохів, Героїв УПА, 19 — 11.06.2024;

місто Горохів, Ігоря Сливки, 16 — 12.06.2024;

місто Горохів, Ігоря Сливки, 27 — 13.06.2024;

село Копачівка, Ювілейна, 3 — 04.06.2024;

село Переспа, Ковельська, 34 — 06.06.2024;

місто Рожище, 24 Серпня, 9 — 11.04.2024;

місто Луцьк, Академіка Потебні, 35/А — 03.06.2024;

місто Луцьк, Академіка Потебні, 37 — 03.06.2024;

місто Луцьк, Академіка Потебні, 37/А — 03.06.2024;

місто Луцьк, Академіка Потебні, 40 — 03.06.2024;

місто Луцьк, Академіка Потебні, 42 — 03.06.2024;

місто Луцьк, Академіка Потебні, 44 — 03.06.2024;

місто Луцьк, Академіка Потебні, 44/А — 03.06.2024;

місто Луцьк, Академіка Потебні, 45 — 03.06.2024;

місто Луцьк, Академіка Потебні, 46 — 04.06.2024;

місто Луцьк, Академіка Потебні, 48 — 04.06.2024;

місто Луцьк, Академіка Потебні, 50 — 04.06.2024;

місто Луцьк, Академіка Потебні, 60/А — 04.06.2024;

місто Луцьк, Ветеранів, 19 — 15.06.2024;

місто Луцьк, Ветеранів, 3 — 14.06.2024;

місто Луцьк, Ветеранів, 7 — 14.06.2024;

місто Луцьк, Ветеранів, 9 — 15.06.2024;

місто Луцьк, Грабовського, 11 — 06.06.2024;

місто Луцьк, Грабовського, 5 — 07.06.2024;

місто Луцьк, Грабовського, 5/В — 07.06.2024;

місто Луцьк, Грабовського, 7 — 05.06.2024;

місто Луцьк, Грабовського, 7/А — 05.06.2024;

місто Луцьк, Грабовського, 9 — 06.06.2024;

місто Луцьк, Данила Галицького, 12 — 13.06.2024;

місто Луцьк, Данила Галицького, 22 — 13.06.2024;

місто Луцьк, Данила Галицького, 5 — 13.06.2024;

місто Луцьк, Данила Галицького, 7 — 13.06.2024;

місто Луцьк, Данила Галицького, 8 — 13.06.2024;

селище Торчин, Білостоцька, 16 — 17.06.2024;

селище Торчин, Білостоцька, 9 — 17.06.2024;

селище Торчин, Володимира Маяковського, 15/А — 17.06.2024;

селище Торчин, Незалежності, 107 — 16.06.2024;

селище Торчин, Незалежності, 119 — 16.06.2024;

селище Торчин, Незалежності, 39 — 16.06.2024;

селище Торчин, Незалежності, 44 — 16.06.2024;

селище Торчин, Незалежності, 52/А — 16.06.2024;

селище Торчин, Незалежності, 77 — 16.06.2024;

місто Ківерці, Залізнична, 33 — 10.06.2024;

місто Ківерці, Калинова, 1 — 25.06.2024;

місто Ківерці, Калинова, 2 — 27.06.2024;

селище Цумань, Тараса Шевченка, 40/А — 04.06.2024;

селище Цумань, Шкільна, 5/А — 06.06.2024.



Камінь-Каширський район



місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 17 — 04.06.2024

місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 21 — 11.06.2024

місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 23 — 18.06.2024

місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 26 — 20.06.2024;

селище Любешів, вул. Незалежності, 50 — 26.06.2024.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У чотирьох районах Волинської області впродовж червня фахівці Волинської філії "Газорозподільних мереж України" проведуть технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.Про це пише Суспільне Йдеться про перевірку системи газопостачання у 113 багатоповерхових і багатоквартирних будинках, повідомили в пресцентрі обласної філії.місто Володимир, Академіка Глушкова, 16 — 04.06.2024;місто Володимир, Академіка Глушкова, 20 — 05.06.2024;місто Володимир, Академіка Глушкова, 22 — 06.06.2024;місто Володимир, Академіка Глушкова, 24 — 10.06.2024;місто Володимир, Академіка Глушкова, 26 — 11.06.2024;місто Володимир, Андрія Войнаровського, 3 — 17.06.2024;місто Володимир, Генерала Шухевича, 132 — 12.06.2024;місто Володимир, Ковельська, 138/2 — 13.06.2024;місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 1 — 03.06.2024;місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 11 — 05.06.2024;місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 13 — 05.06.2024;місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 15 — 06.06.2024;місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 3 — 04.06.2024;місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 5 — 12.06.2024;місто Нововолинськ, Княгині Ольги, 9 — 12.06.2024;місто Нововолинськ, Кобзаря, 55 — 10.06.2024;місто Нововолинськ, Кобзаря, 57 — 11.06.2024;місто Нововолинськ, Левка Лук’яненка, 25 — 17.06.2024;місто Нововолинськ, Луцька, 25 — 18.06.2024;місто Нововолинськ, Любелі, 1 — 20.06.2024;місто Нововолинськ, Миколи Хвильового, 10 — 19.06.2024;місто Нововолинськ, Миколи Хвильового, 12 — 19.06.2024;місто Нововолинськ, Миколи Хвильового, 14 — 25.06.2024;місто Нововолинськ, Миколи Хвильового, 16 — 26.06.2024;місто Нововолинськ, Миколи Хвильового, 18 — 26.06.2024;місто Нововолинськ, Миколи Хвильового, 22 — 27.06.2024.місто Ковель, Адама Міцкевича, 1 — 04.06.2024;місто Ковель, Адама Міцкевича, 1/А — 05.06.2024;місто Ковель, Адама Міцкевича, 62 — 03.06.2024;місто Ковель, Адама Міцкевича, 64 — 03.06.2024;місто Ковель, Адама Міцкевича, 64 — 03.06.2024;місто Ковель, Володимирська, 101 — 06.06.2024;місто Ковель, Володимирська, 105 — 10-11.06.2024;місто Ковель, Володимирська, 79 — 12-13.06.2024;місто Ковель, Володимирська, 81 — 14-17.06.2024;місто Ковель, Володимирська, 85 — 18-19.06.2024;місто Ковель, Володимирська, 87 — 20-21.06.2024;місто Ковель, Володимирська, 89 — 07.06.2024;місто Ковель, Володимирська, 91/А — 24-25.06.2024;місто Ковель, Володимирська, 93 — 26-27.06.2024;місто Ковель, Володимирська, 95 — 28.06.2024;місто Ковель, Залізнична, 11 — 03.06.2024;село Стара Вижівка, Вишнева, 2 — 18-20.06.2024;село Стара Вижівка, Шевченка, 2 — 05-07.06.2024;село Дубечне, Робiтнича, 36 — 12-14.06.2024;село Стара Вижівка, Шевченка, 4 — 05-07.06.2024;село Стара Вижівка, Молодіжний, 6 — 25-28.06.2024;селище Ратне, Проектна, 1 — 12.06-14.06.2024;селище Ратне, Проектна, 2 — 17-19.06.2024;селище Ратне, Проектна, 3 — 25.06-27.06.2024;селище Ратне, Учительська, 1 — 04.06.2024;селище Ратне, Учительська, 3 — 05.06.2024;селище Ратне, Учительська, 4 — 06.06.2024;селище Ратне, Учительська, 7 — 11.06.2024;селище Ратне, Учительська, 5 — 07.06.2024;селище Ратне, Учительська, 6 — 10.06.2024;селище Ратне, Проектна, 4 — 20.06-21.06.2024;селище Турійськ, Гасанова, 2 — 05.06.2024;селище Турійськ, Гасанова, 20 — 06.05.2024;селище Турійськ, Жежків, 27 — 10.05.2024.місто Горохів, Героїв УПА, 17/а — 10.06.2024;місто Горохів, Героїв УПА, 19 — 11.06.2024;місто Горохів, Ігоря Сливки, 16 — 12.06.2024;місто Горохів, Ігоря Сливки, 27 — 13.06.2024;село Копачівка, Ювілейна, 3 — 04.06.2024;село Переспа, Ковельська, 34 — 06.06.2024;місто Рожище, 24 Серпня, 9 — 11.04.2024;місто Луцьк, Академіка Потебні, 35/А — 03.06.2024;місто Луцьк, Академіка Потебні, 37 — 03.06.2024;місто Луцьк, Академіка Потебні, 37/А — 03.06.2024;місто Луцьк, Академіка Потебні, 40 — 03.06.2024;місто Луцьк, Академіка Потебні, 42 — 03.06.2024;місто Луцьк, Академіка Потебні, 44 — 03.06.2024;місто Луцьк, Академіка Потебні, 44/А — 03.06.2024;місто Луцьк, Академіка Потебні, 45 — 03.06.2024;місто Луцьк, Академіка Потебні, 46 — 04.06.2024;місто Луцьк, Академіка Потебні, 48 — 04.06.2024;місто Луцьк, Академіка Потебні, 50 — 04.06.2024;місто Луцьк, Академіка Потебні, 60/А — 04.06.2024;місто Луцьк, Ветеранів, 19 — 15.06.2024;місто Луцьк, Ветеранів, 3 — 14.06.2024;місто Луцьк, Ветеранів, 7 — 14.06.2024;місто Луцьк, Ветеранів, 9 — 15.06.2024;місто Луцьк, Грабовського, 11 — 06.06.2024;місто Луцьк, Грабовського, 5 — 07.06.2024;місто Луцьк, Грабовського, 5/В — 07.06.2024;місто Луцьк, Грабовського, 7 — 05.06.2024;місто Луцьк, Грабовського, 7/А — 05.06.2024;місто Луцьк, Грабовського, 9 — 06.06.2024;місто Луцьк, Данила Галицького, 12 — 13.06.2024;місто Луцьк, Данила Галицького, 22 — 13.06.2024;місто Луцьк, Данила Галицького, 5 — 13.06.2024;місто Луцьк, Данила Галицького, 7 — 13.06.2024;місто Луцьк, Данила Галицького, 8 — 13.06.2024;селище Торчин, Білостоцька, 16 — 17.06.2024;селище Торчин, Білостоцька, 9 — 17.06.2024;селище Торчин, Володимира Маяковського, 15/А — 17.06.2024;селище Торчин, Незалежності, 107 — 16.06.2024;селище Торчин, Незалежності, 119 — 16.06.2024;селище Торчин, Незалежності, 39 — 16.06.2024;селище Торчин, Незалежності, 44 — 16.06.2024;селище Торчин, Незалежності, 52/А — 16.06.2024;селище Торчин, Незалежності, 77 — 16.06.2024;місто Ківерці, Залізнична, 33 — 10.06.2024;місто Ківерці, Калинова, 1 — 25.06.2024;місто Ківерці, Калинова, 2 — 27.06.2024;селище Цумань, Тараса Шевченка, 40/А — 04.06.2024;селище Цумань, Шкільна, 5/А — 06.06.2024.місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 17 — 04.06.2024місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 21 — 11.06.2024місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 23 — 18.06.2024місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 26 — 20.06.2024;селище Любешів, вул. Незалежності, 50 — 26.06.2024.

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