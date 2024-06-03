В Литву не пустили вагон з Білорусі, позначений символом російської агресії

В Литву не пустили вагон з Білорусі, позначений символом російської агресії
Вантажна транспортна компанія LTG Cargo не допустила до Литви вагон, позначений символом російської агресії.

Про це повідомляє LRT, пише LB.ua.

Вагон, який не допустили, був позначений літерою “Z”.

Він прибув із Білорусі і був помічений на прикордонному переході Кена.

"З огляду на те, що цей знак використовується в російській армії, вчора ввечері вагон був негайно відчеплений і буде повернутий", – йдеться в опублікованому в понеділок повідомленні Lietuvos gelezinkeliai.

Зазначається, що це вже третя від середини травня спроба провезти транзитом через Литву вагони, відмічені забороненими знаками.

Литовські закони забороняють публічну демонстрацію символів тоталітарних та авторитарних режимів, які ці режими використовували або використовують для пропаганди військової агресії, злочинів проти людяності та військових злочинів, що їх вчиняють.

11 травня на залізничному прикордонному посту "Кяна" від вантажного поїзда, що прямував до Калінінградської області росії, було відчеплено вагон з розпізнавальним знаком Z, що використовується в армії росії.

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Теги: Україна, Росія, війна, Білорусь
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