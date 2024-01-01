Волиняни сьогодні віддадуть останню шану Герою Олександру Слюсарчуку
Сьогодні, 11:16
Сьогодні, 4 червня, на Маневиччині поховають загиблого Героя, жителя Вараша Олександра Слюсарчука.
Про це у фейсбуці повідомляє Маневицька селищна рада.
У Новосілках проживають батьки 38-річного військовослужбовця, який загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині.
Орієнтовно о 13.00 біля села Маюничі на межі Рівненщини та Волині зустрічатимуть траурний кортеж. Далі маршрут пролягатиме через Чарторийськ до Новосілок.
Чин відспівування та поховання воїна відбудеться у Новосілках.
«Звертаюсь до жителів громади гідно зустріти та провести до місця вічного спочинку українського захисника. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна та світла пам'ять!» - закликав Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
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Про це у фейсбуці повідомляє Маневицька селищна рада.
У Новосілках проживають батьки 38-річного військовослужбовця, який загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині.
Орієнтовно о 13.00 біля села Маюничі на межі Рівненщини та Волині зустрічатимуть траурний кортеж. Далі маршрут пролягатиме через Чарторийськ до Новосілок.
Чин відспівування та поховання воїна відбудеться у Новосілках.
«Звертаюсь до жителів громади гідно зустріти та провести до місця вічного спочинку українського захисника. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна та світла пам'ять!» - закликав Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.
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