Волиняни сьогодні віддадуть останню шану Герою Олександру Слюсарчуку

Волиняни сьогодні віддадуть останню шану Герою Олександру Слюсарчуку
Сьогодні, 4 червня, на Маневиччині поховають загиблого Героя, жителя Вараша Олександра Слюсарчука.

Про це у фейсбуці повідомляє Маневицька селищна рада.

У Новосілках проживають батьки 38-річного військовослужбовця, який загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині.

Орієнтовно о 13.00 біля села Маюничі на межі Рівненщини та Волині зустрічатимуть траурний кортеж. Далі маршрут пролягатиме через Чарторийськ до Новосілок.

Чин відспівування та поховання воїна відбудеться у Новосілках.

«Звертаюсь до жителів громади гідно зустріти та провести до місця вічного спочинку українського захисника. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна та світла пам'ять!» - закликав Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

Волиняни сьогодні віддадуть останню шану Герою Олександру Слюсарчуку

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Теги: загиблі, війна
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