Волиняни сьогодні віддадуть останню шану Герою Олександру Слюсарчуку

Сьогодні, 4 червня, на Маневиччині поховають загиблого Героя, жителя ВарашаПро це у фейсбуці повідомляє Маневицька селищна рада.У Новосілках проживають батьки 38-річного військовослужбовця, який загинув, виконуючи бойове завдання на Донеччині.Орієнтовно о 13.00 біля села Маюничі на межі Рівненщини та Волині зустрічатимуть траурний кортеж. Далі маршрут пролягатиме через Чарторийськ до Новосілок.Чин відспівування та поховання воїна відбудеться у Новосілках.«Звертаюсь до жителів громади гідно зустріти та провести до місця вічного спочинку українського захисника. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Вічна та світла пам'ять!» - закликав Маневицький селищний голова