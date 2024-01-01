Росія втратила ще 1 290 вояків за добу





Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 04.06.24 орієнтовно склали:



- особового складу − близько 512 420 (+1 290) осіб,



- танків − 7 794 (+15) од,



- бойових броньованих машин − 15 020 (+18) од,



- артилерійських систем − 13 345 (+65) од,



- РСЗВ − 1 092 (+2) од,



- засобів ППО − 827 (+3) од,



- літаків − 357 (+0) од,



- гелікоптерів − 326 (+0) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 766 (+27) од,



- крилатих ракет − 2 268 (+0) од,



- кораблів/катерів − 27 (+0) од,



- підводних човнів − 1 (+0) од,



- автомобільної техніки та автоцистерн − 18 228 (+69) од,



- спеціальної техніки − 2 211 (+12) од.



Дані уточнюються.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Захисники за минулу добу ліквідували ще 1 290 окупантів.Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.- особового складу − близько 512 420 (+1 290) осіб,- танків − 7 794 (+15) од,- бойових броньованих машин − 15 020 (+18) од,- артилерійських систем − 13 345 (+65) од,- РСЗВ − 1 092 (+2) од,- засобів ППО − 827 (+3) од,- літаків − 357 (+0) од,- гелікоптерів − 326 (+0) од,- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 766 (+27) од,- крилатих ракет − 2 268 (+0) од,- кораблів/катерів − 27 (+0) од,- підводних човнів − 1 (+0) од,- автомобільної техніки та автоцистерн − 18 228 (+69) од,- спеціальної техніки − 2 211 (+12) од.Дані уточнюються.

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