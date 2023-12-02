У Луцьку біля під'їзду будинку виявили тіло 39-річного чоловіка

У Луцьку біля під'їзду будинку виявили тіло 39-річного чоловіка
Поліція з’ясовує обставини смерті чоловіка в Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Сьогодні вранці, 4 червня, до поліції надійшло повідомлення, що поблизу під’їзду одного із будинків обласного центру виявили тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями.

На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, оперативники.

Поліцейські встановили, що потерпілий – 39-річний лучанин.

Попередньо, тілесні ушкодження отримав внаслідок падіння з висоти власного зросту.

Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного досудових розслідувань.

Фото - ілюстративне.

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Теги: Луцьк, чоловік, будинок, смерть
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