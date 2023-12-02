У Луцьку біля під'їзду будинку виявили тіло 39-річного чоловіка





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Сьогодні вранці, 4 червня, до поліції надійшло повідомлення, що поблизу під’їзду одного із будинків обласного центру виявили тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями.



На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, оперативники.



Поліцейські встановили, що потерпілий – 39-річний лучанин.



Попередньо, тілесні ушкодження отримав внаслідок падіння з висоти власного зросту.



Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.



Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного досудових розслідувань.



Фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліція з’ясовує обставини смерті чоловіка в Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Сьогодні вранці, 4 червня, до поліції надійшло повідомлення, що поблизу під’їзду одного із будинків обласного центру виявили тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями.На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, оперативники.Поліцейські встановили, що потерпілий – 39-річний лучанин.Попередньо, тілесні ушкодження отримав внаслідок падіння з висоти власного зросту.Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного досудових розслідувань.

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