У Луцьку біля під'їзду будинку виявили тіло 39-річного чоловіка
Сьогодні, 11:34
Поліція з’ясовує обставини смерті чоловіка в Луцьку.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сьогодні вранці, 4 червня, до поліції надійшло повідомлення, що поблизу під’їзду одного із будинків обласного центру виявили тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями.
На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, оперативники.
Поліцейські встановили, що потерпілий – 39-річний лучанин.
Попередньо, тілесні ушкодження отримав внаслідок падіння з висоти власного зросту.
Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного досудових розслідувань.
Фото - ілюстративне.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Сьогодні вранці, 4 червня, до поліції надійшло повідомлення, що поблизу під’їзду одного із будинків обласного центру виявили тіло чоловіка з тілесними ушкодженнями.
На місце виїхала слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, оперативники.
Поліцейські встановили, що потерпілий – 39-річний лучанин.
Попередньо, тілесні ушкодження отримав внаслідок падіння з висоти власного зросту.
Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення остаточної причини смерті.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного досудових розслідувань.
Фото - ілюстративне.
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