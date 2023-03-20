У Луцькому районі водій автомобіля збив 49-річну жінку

У Луцькому районі водій автомобіля збив 49-річну жінку
У Луцькому районі внаслідок ДТП постраждала пішохідка.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 3 червня, по вулиці Рівненська у селі Струмівка.

51-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Volkswagen T4, допустив наїзд на 49-річну жительку Ківерцівської громади.

Жінка переходила дорогу у невстановленому місці.

Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.

За фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Досудове розслідування триває.


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Теги: Луцький район, ДТП, жінка
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