У Луцькому районі водій автомобіля збив 49-річну жінку





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 3 червня, по вулиці Рівненська у селі Струмівка.



51-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Volkswagen T4, допустив наїзд на 49-річну жительку Ківерцівської громади.



Жінка переходила дорогу у невстановленому місці.



Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.



За фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому районі внаслідок ДТП постраждала пішохідка.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 3 червня, по вулиці Рівненська у селі Струмівка.51-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Volkswagen T4, допустив наїзд на 49-річну жительку Ківерцівської громади.Жінка переходила дорогу у невстановленому місці.Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.За фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.

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