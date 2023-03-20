У Луцькому районі водій автомобіля збив 49-річну жінку
Сьогодні, 11:38
У Луцькому районі внаслідок ДТП постраждала пішохідка.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 3 червня, по вулиці Рівненська у селі Струмівка.
51-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Volkswagen T4, допустив наїзд на 49-річну жительку Ківерцівської громади.
Жінка переходила дорогу у невстановленому місці.
Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
За фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 3 червня, по вулиці Рівненська у селі Струмівка.
51-річний житель Луцького району, керуючи автомобілем Volkswagen T4, допустив наїзд на 49-річну жительку Ківерцівської громади.
Жінка переходила дорогу у невстановленому місці.
Внаслідок автопригоди пішохідка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували.
За фактом ДТП слідчі відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У лікарні зупинилося серце Героя Олександра Поліщука з Волині
Сьогодні, 12:04
Агент фсб готував теракти проти ТЦК у Запоріжжі
Сьогодні, 12:00
У Луцькому районі водій автомобіля збив 49-річну жінку
Сьогодні, 11:38
У Луцьку біля під'їзду будинку виявили тіло 39-річного чоловіка
Сьогодні, 11:34