У лікарні зупинилося серце Героя Олександра Поліщука з Волині
Сьогодні, 12:04
У медичному закладі Дніпра помер захисник України Олександр Поліщук з волинського села Навіз.
Про це повідомила Рожищенська міськрада.
У Рожищенську громаду прийшла сумна звістка про те, що у медичному закладі Дніпра 30 травня 2024 року обірвалося життя розвідника-сапера, солдата 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Олександра Сергійовича Поліщука, 1984 року народження, жителя села Навіз.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 4 до 6 червня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.
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Про це повідомила Рожищенська міськрада.
У Рожищенську громаду прийшла сумна звістка про те, що у медичному закладі Дніпра 30 травня 2024 року обірвалося життя розвідника-сапера, солдата 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Олександра Сергійовича Поліщука, 1984 року народження, жителя села Навіз.
«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 4 до 6 червня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.
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