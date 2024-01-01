У лікарні зупинилося серце Героя Олександра Поліщука з Волині

У медичному закладі Дніпра помер захисник Україниз волинського села Навіз.Про це повідомила Рожищенська міськрада.У Рожищенську громаду прийшла сумна звістка про те, що у медичному закладі Дніпра 30 травня 2024 року обірвалося життя розвідника-сапера, солдата 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Олександра Сергійовича Поліщука, 1984 року народження, жителя села Навіз.«Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати», - зазначили у міськраді.Траур за загиблим Героєм триватиме з 4 до 6 червня 2024 року включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше.