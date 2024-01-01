Підприємництво і стартапи: у Ковелі відкрили Міжнародний молодіжний дім CollabZONE





Про це повідомляють організатори заходу.



Голова організації Людмила Зубарєва розповіла про місію простору та можливості для молоді і підприємців, які будуть доступні у CollabZONE.



“У CollabZONE команда “Great Idea” буде розвивати громадянську активність молоді на Волині та підтримувати молодіжне підприємництво і стартапи. Тут можна працювати в коворкінгу, орендувати приміщення для проведення власної подій, долучатися до наших заходів і розвивати свої підприємницькі навички”, — зазначила Людмила.



Гостями відкриття стали почесні партнери та друзі CollabZONE, серед яких були представники Міністерства молоді та спорту України - вітання особисто від заступника Міністра Андрія Чеснокова, Асоціації молодіжних працівників України - Голови правління Марини Попатенко та Голови організації Лесі Мукосеєвої, міського голови міста Ковеля Ігоря Чайки та голови Ковельської районної військової адміністрації Ольги Черен, головної спеціалістки відділу молодіжноі політики Департаменту культури, молоді та спорту при Волинській ОДА Анни Герасимюк.



Вітання лунали і з боку міжнародних партнерів - особисто від співзасновника Міжнародного молодіжного дому CollabZONE мера міста-побратима Ковеля у США Брайана Мока, волонтерів та керівництва Корпусу Миру США в Україні.



Особисто зі Швейцарії завітала Світлана Олєйнікова - керуючий партнер Групи компаній «Synergy Universe», яка презентувала партнерство компанії з CollabZONE та інноваційні можливості для підтримки підприємців Волині, що відтепер будуть доступні тут.



Synergy Universe — перша екосистема з фандрайзингу в Україні. Завдяки цьому партнерству молодь Волині зможе ефективно створювати власні бізнес-проєкти, складати ідеї у бізнес-план і легко знаходити на них фінансування. За деталями звертатися у інстаграм



Важливим компонентом форуму стали презентація можливостей для молодих підприємців від Ковельської філії Волинського обласного центру зайнятості та панельна дискусія "Підприємницька діяльність та соціальна відповідальність в Україні в умовах війни", де обговорили важливі виклики підприємницької діяльності в умовах війни.



У дискусії брали участь:



- Ігор Чайка, міський голова Ковеля;



- Владислав Яцук, начальник відділу молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України;



- Марина Попатенко, Голови правління Асоціації молодіжних працівників України;



- Світлана Олєйнікова, керуюча партнера групи компаній «Synergy Universe»;



- Олег Кобилинський, голова ГО "Луцька міська організація Спілки воїнів АТО Волині" та керуючий магазинів "Офіс центр" у Волинській області;



- Ігор Узналі, власник компанії з виробництва меблів “Інтарсіо”.



Модератор: Павло Медина, керівник молодіжного центру “Нові крила”.



“Молодь може залучати бізнес до підтримки своїх проєктів. Для цього потрібно пояснити бізнесу про користь для нього і соціальну цінність”, — поділився Олег Кобилинський про співпрацю молоді та бізнесу.



“Молодь — це тут і зараз. Вітаю Ковель з відкриттям такого великого молодіжного простору. Завдяки цьому простору молодь зможе отримати навички, стати соціально активною і долучитися до розвитку економіки регіону”, — зазначила Марина Попатенко про важливість створення молодіжного простору CollabZONE.



"Дякуємо соціально відповідальному бізнесу, який долучився до участі у форумі, підтримки простору і розповів про соціальну складову своєї діяльності, що стало мотивацією та прикладом для інших: Торгова марка «Ягоди Волині», інтернет-провайдер «UAinet», Сім'я ресторанів «Classic», Компанія «ADS Захід» та Мережа кавʼярень The Spiceroom Kovel. Більше про партнерів, які допомогли у створенні CollabZONE за посиланням:



Програму форуму яскраво доповнив виступ жителя Ковеля, закоханого у своє місто, засновника проєкту Kowel Vintage Андрія Миронюка. Він розповів про розвиток міста Ковеля з точки зору історичної ретроспективи. А вкінці усі гості отримали сюрприз - копії вінтажних фото-листівок з зображенням історичного міста та мотивуючими підписами від команди CollabZONE з датою відкриття простору.



А ще у цей день тут відкрили фотовиставку робіт «Небесного Фотографа», Героя Максима Бурди, що поклав життя за нашу Україну. А одну з його фоторобіт продали з молотка на аукціоні за 15000 грн. Виручені кошти передані волонтерам Волонтерського центру МАРЛОГ. Загалом під час форуму завдяки учасникам вдалось зібрати 24684 грн - усі кошти будуть спрямовані на медичні потреби військових.



CollabZONE — перше соціальне підприємство такого типу на Волині, де весь дохід від діяльності спрямовується на розвиток простору, а в майбутньому чистий прибуток йтиме на підтримку молоді Волині через гранти для їх соціально важливих проєктів.



Завдяки роботі цього простору у молоді з’явиться більше можливостей для розвитку, нетворкінгу, побудови власного бізнесу, навчання та приємного проведення часу в колі однодумців.



Коворкінг станом на сьогодні пропонує доступ до 13 комфортно облаштованих робочих місць, швидкісного інтернету 300 Мб/с від місцевого інтернет-провайдера UAinet, офісної техніки та сучасної бізнес-літератури. Наявність потужного генератора дозволяє не турбуватися про відсутність електроенергії - тут можна працювати онлайн з 10:00 до 17:00 у будні, а також відвідувати освітньо-культурні події, вечори настільних ігор, орендувати приміщення для командних тімбілдінгів/тренінгів чи провести власну подію - для цього у CollabZONE є всі зручності.



Для людей з інвалідністю в просторі розташовані пандуси й інклюзивний санвузол, а для людей з порушенням зору - вивіски і мапа простору, продубльовані шрифтом Брайля.



Джерелом натхнення для команди засновників CollabZONE, Громадської організації “Велика ідея”, стали партнери з міста-побратима Ковеля — Шамблі (США), де для жителів міста працює комфортний громадський коворкінг прямо в холі міської ради. За підтримки мера міста Шамблі Brian Mock був розроблений концепт CollabZONE, а завдяки небайдужим до України жителям цього американського міста почалися перші роботи над дизайном та облаштуванням. Створення простору стало можливим завдяки співпраці Громадської організації “Велика ідея” з місцевим соціально відповідальним бізнесом та міжнародними донорськими організаціями.



Простір працює за адресою: м. Ковель, вул. Незалежності 166а.



Понеділок — п’ятниця з 10:00 до 17:00 як коворкінг і з 18:00 до 22:00 як подієвий майданчик (за умови попереднього бронювання простору).



Субота і неділя з 10:00 до 20:00 доступний подієвий майданчик для оренди (за умови попереднього бронювання простору).



Також тут можна придбати товари місцевих крафтових виробників та артплатформи Vidro.ua для себе чи на подарунок. 10% з усієї продукції спрямовується на розвиток CollabZONE.



Більше про CollabZONE:



Міжнародний молодіжний дім CollabZONE відкрито завдяки команді ГО «Велика ідея», за підтримки міжнародних партнерів, соціально відповідального бізнесу та міста-побратима Ковеля Chamblee у США.





Волинський форум регіонального розвитку молоді проведено за підтримки Європейського фонду за демократію. Зміст цієї публікації не обов’язково відображає офіційну позицію EED. Інформація чи погляди, висловлені у цій публікації, є виключною відповідальністю його авторів.



Фото Богдана Гасіча та Ольги Сатіної.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 2 червня 2024 року у Ковелі відбулося офіційне відкриття Міжнародного молодіжного дому CollabZONE, який заснувала команда Громадської організації «Велика ідея» (NGO “Great idea”). З цієї нагоди тут відбувся Волинський форум регіонального розвитку молоді та молодіжного підприємництва.Про це повідомляють організатори заходу.Голова організаціїрозповіла про місію простору та можливості для молоді і підприємців, які будуть доступні у CollabZONE.“У CollabZONE команда “Great Idea” буде розвивати громадянську активність молоді на Волині та підтримувати молодіжне підприємництво і стартапи. Тут можна працювати в коворкінгу, орендувати приміщення для проведення власної подій, долучатися до наших заходів і розвивати свої підприємницькі навички”, — зазначила Людмила.Гостями відкриття стали почесні партнери та друзі CollabZONE, серед яких були представники Міністерства молоді та спорту України - вітання особисто від заступника Міністра, Асоціації молодіжних працівників України - Голови правліннята Голови організації, міського голови міста Ковелята голови Ковельської районної військової адміністрації, головної спеціалістки відділу молодіжноі політики Департаменту культури, молоді та спорту при Волинській ОДАВітання лунали і з боку міжнародних партнерів - особисто від співзасновника Міжнародного молодіжного дому CollabZONE мера міста-побратима Ковеля у США, волонтерів та керівництва Корпусу Миру США в Україні.Особисто зі Швейцарії завітала- керуючий партнер Групи компаній «Synergy Universe», яка презентувала партнерство компанії з CollabZONE та інноваційні можливості для підтримки підприємців Волині, що відтепер будуть доступні тут.Synergy Universe — перша екосистема з фандрайзингу в Україні. Завдяки цьому партнерству молодь Волині зможе ефективно створювати власні бізнес-проєкти, складати ідеї у бізнес-план і легко знаходити на них фінансування. За деталями звертатися у інстаграм CollabZONE (https://www.instagram.com/collabzone.kovel?igsh=MXVmOWxwbG04cmh2Yw==) або за номером телефону 0735646320 (Людмила).Важливим компонентом форуму стали презентація можливостей для молодих підприємців від Ковельської філії Волинського обласного центру зайнятості та панельна дискусія "Підприємницька діяльність та соціальна відповідальність в Україні в умовах війни", де обговорили важливі виклики підприємницької діяльності в умовах війни., міський голова Ковеля;, начальник відділу молодіжної політики Міністерства молоді та спорту України;, Голови правління Асоціації молодіжних працівників України;, керуюча партнера групи компаній «Synergy Universe»;, голова ГО "Луцька міська організація Спілки воїнів АТО Волині" та керуючий магазинів "Офіс центр" у Волинській області;, власник компанії з виробництва меблів “Інтарсіо”.Модератор:, керівник молодіжного центру “Нові крила”.“Молодь може залучати бізнес до підтримки своїх проєктів. Для цього потрібно пояснити бізнесу про користь для нього і соціальну цінність”, — поділився Олег Кобилинський про співпрацю молоді та бізнесу.“Молодь — це тут і зараз. Вітаю Ковель з відкриттям такого великого молодіжного простору. Завдяки цьому простору молодь зможе отримати навички, стати соціально активною і долучитися до розвитку економіки регіону”, — зазначила Марина Попатенко про важливість створення молодіжного простору CollabZONE."Дякуємо соціально відповідальному бізнесу, який долучився до участі у форумі, підтримки простору і розповів про соціальну складову своєї діяльності, що стало мотивацією та прикладом для інших: Торгова марка «Ягоди Волині», інтернет-провайдер «UAinet», Сім'я ресторанів «Classic», Компанія «ADS Захід» та Мережа кавʼярень The Spiceroom Kovel. Більше про партнерів, які допомогли у створенні CollabZONE за посиланням: https://www.greatidea.org.ua/news/partnery-zavdiaky-iakym-my-stvoryly-mizhnarodnyj-molodizhnyj-dim-collabzone/ ", - наголошують організатори.Програму форуму яскраво доповнив виступ жителя Ковеля, закоханого у своє місто, засновника проєкту Kowel Vintage. Він розповів про розвиток міста Ковеля з точки зору історичної ретроспективи. А вкінці усі гості отримали сюрприз - копії вінтажних фото-листівок з зображенням історичного міста та мотивуючими підписами від команди CollabZONE з датою відкриття простору.А ще у цей день тут відкрили фотовиставку робіт «Небесного Фотографа», Героя, що поклав життя за нашу Україну. А одну з його фоторобіт продали з молотка на аукціоні за 15000 грн. Виручені кошти передані волонтерам Волонтерського центру МАРЛОГ. Загалом під час форуму завдяки учасникам вдалось зібрати 24684 грн - усі кошти будуть спрямовані на медичні потреби військових.CollabZONE — перше соціальне підприємство такого типу на Волині, де весь дохід від діяльності спрямовується на розвиток простору, а в майбутньому чистий прибуток йтиме на підтримку молоді Волині через гранти для їх соціально важливих проєктів.Завдяки роботі цього простору у молоді з’явиться більше можливостей для розвитку, нетворкінгу, побудови власного бізнесу, навчання та приємного проведення часу в колі однодумців.Коворкінг станом на сьогодні пропонує доступ до 13 комфортно облаштованих робочих місць, швидкісного інтернету 300 Мб/с від місцевого інтернет-провайдера UAinet, офісної техніки та сучасної бізнес-літератури. Наявність потужного генератора дозволяє не турбуватися про відсутність електроенергії - тут можна працювати онлайн з 10:00 до 17:00 у будні, а також відвідувати освітньо-культурні події, вечори настільних ігор, орендувати приміщення для командних тімбілдінгів/тренінгів чи провести власну подію - для цього у CollabZONE є всі зручності.Для людей з інвалідністю в просторі розташовані пандуси й інклюзивний санвузол, а для людей з порушенням зору - вивіски і мапа простору, продубльовані шрифтом Брайля.Джерелом натхнення для команди засновників CollabZONE, Громадської організації “Велика ідея”, стали партнери з міста-побратима Ковеля — Шамблі (США), де для жителів міста працює комфортний громадський коворкінг прямо в холі міської ради. За підтримки мера міста Шамблі Brian Mock був розроблений концепт CollabZONE, а завдяки небайдужим до України жителям цього американського міста почалися перші роботи над дизайном та облаштуванням. Створення простору стало можливим завдяки співпраці Громадської організації “Велика ідея” з місцевим соціально відповідальним бізнесом та міжнародними донорськими організаціями.м. Ковель, вул. Незалежності 166а.Понеділок — п’ятниця з 10:00 до 17:00 як коворкінг і з 18:00 до 22:00 як подієвий майданчик (за умови попереднього бронювання простору).Субота і неділя з 10:00 до 20:00 доступний подієвий майданчик для оренди (за умови попереднього бронювання простору).Також тут можна придбати товари місцевих крафтових виробників та артплатформи Vidro.ua для себе чи на подарунок. 10% з усієї продукції спрямовується на розвиток CollabZONE.Більше про CollabZONE: https://linktr.ee/collabzone.kovel Міжнародний молодіжний дім CollabZONE відкрито завдяки команді ГО «Велика ідея», за підтримки міжнародних партнерів, соціально відповідального бізнесу та міста-побратима Ковеля Chamblee у США.Волинський форум регіонального розвитку молоді проведено за підтримки Європейського фонду за демократію. Зміст цієї публікації не обов’язково відображає офіційну позицію EED. Інформація чи погляди, висловлені у цій публікації, є виключною відповідальністю його авторів.

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