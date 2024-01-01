Синоптики попередили волинян: наближається гроза з градом
Сьогодні, 13:07
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Про це йдеться у повідомленні на телеграмканалі центру.
За даними синоптиків, упродовж 5 червня в Луцьку та по області очікується гроза, пориви вітру 15-20 м/с, по області місцями град.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - зазначили в гідрометцентрі Волині.
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Про це йдеться у повідомленні на телеграмканалі центру.
За даними синоптиків, упродовж 5 червня в Луцьку та по області очікується гроза, пориви вітру 15-20 м/с, по області місцями град.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - зазначили в гідрометцентрі Волині.
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