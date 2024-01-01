Синоптики попередили волинян: наближається гроза з градом





Про це йдеться у повідомленні на телеграмканалі центру.



За даними синоптиків, упродовж 5 червня в Луцьку та по області очікується гроза, пориви вітру 15-20 м/с, по області місцями град.



«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - зазначили в гідрометцентрі Волині.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.Про це йдеться у повідомленні на телеграмканалі центру.За даними синоптиків, упродовж 5 червня в Луцьку та по області очікується гроза, пориви вітру 15-20 м/с, по області«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - зазначили в гідрометцентрі Волині.

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