Синоптики попередили волинян: наближається гроза з градом

Синоптики попередили волинян: наближається гроза з градом
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні на телеграмканалі центру.

За даними синоптиків, упродовж 5 червня в Луцьку та по області очікується гроза, пориви вітру 15-20 м/с, по області місцями град.

«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - зазначили в гідрометцентрі Волині.

Синоптики попередили волинян: наближається гроза з градом

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поляки заблокували рух вантажівок через «Рава-Руську – Гребенне»
Сьогодні, 13:30
«Спорт допоміг вистояти в неволі»: лучанка, яка пройшла полон, – учасниця відбору до Ігор нескорених-2025
Сьогодні, 13:20
Синоптики попередили волинян: наближається гроза з градом
Сьогодні, 13:07
Підприємництво і стартапи: у Ковелі відкрили Міжнародний молодіжний дім CollabZONE
Сьогодні, 12:45
Захищати Саміт миру у Швейцарії будуть 4 тисячі військових
Сьогодні, 12:21
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 червня
03 червень, 20:00
Волинян попередили про шквал і грози з градом Волинян попередили про шквал і грози з градом
03 червень, 15:30
Цьогорічний травень на Волині став одним із найтепліших Цьогорічний травень на Волині став одним із найтепліших
03 червень, 13:36
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 червня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 червня
02 червень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Патрульні показали, як пішоходи на Волині нахабно порушують ПДР
Сьогодні, 14:12
 0
За Рівненською АЕС для росіян шпигував місцевий правоохоронець
Сьогодні, 13:37
 0
Поляки заблокували рух вантажівок через «Рава-Руську – Гребенне»
Сьогодні, 13:30
 0
«Спорт допоміг вистояти в неволі»: лучанка, яка пройшла полон, – учасниця відбору до Ігор нескорених-2025
Сьогодні, 13:20
 0
Синоптики попередили волинян: наближається гроза з градом
Сьогодні, 13:07
 0
Медіа
відео
1/8