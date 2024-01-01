Волинян попередили про шквал і грози з градом
Сьогодні, 15:30
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища.
Про це йдеться у повідомленні на телеграмканалі центру.
За даними синоптиків, удень завтра, 4 червня, в Луцьку очікується гроза, по області – гроза, місцями град, шквал 15-20 м/с.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні гідрометцентру Волині.
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Про це йдеться у повідомленні на телеграмканалі центру.
За даними синоптиків, удень завтра, 4 червня, в Луцьку очікується гроза, по області – гроза, місцями град, шквал 15-20 м/с.
«Рівень небезпечності – перший, жовтий», - йдеться у повідомленні гідрометцентру Волині.
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