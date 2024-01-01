На Волині водій врізався в авто патрульних і спробував втекти

У Ковелінамагався втекти від патрульних поліцейських, щоправда – невдало.Про це у телеграмі повідомило управління патрульної поліції Волинської області.Вчора, 2 червня, у Ковелі, близько 23:00 екіпаж патрульних помітив транспортний засіб Volkswagen LT, який рухався з порушенням ПДР. Керманичу подали звуковий сигнал про зупинку, однак він проігнорував та продовжував набирати швидкість, в результаті чого не дотримався бокового інтервалу та здійснив зіткнення з службовим авто.Невдовзі, шляхом блокування, патрульні зупинили його. З’ясувалося, що за кермом авто перебував 42-річний водій. У нього поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Щоправда, від проходження огляду чоловік відмовився.На громадянина патрульні склали відповідні адміністративні матеріали з вчиненими порушеннями.