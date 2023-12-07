Чому не працює кафе біля Луцького зоопарку





Про це



Кафе побудували працівники зоопарку у 2002 році. Юридично воно не було на балансі установи, та його здавали в оренду. З 2013 року й до повномасштабного вторгнення на цій ділянці організовували свята, різноманітні майстеркласи, екологічні вистави тощо. Планували, що тут буде адмінприміщення, адже зоопарк відбудований, а в працівників немає робочого простору, повідомила директорка підприємства Людмила Денисенко.



«Зоопарк потребує приміщення, де працівники могли б розвиватися. Коли до нас приїздять закордонні колеги та спонсори, вони жахаються, що людям немає де працювати. Нам потрібно створити умови для роботи», — прокоментувала вона.



Зоопарк потребує екоцентру та адміністративного приміщення для бухгалтерії, екскурсоводів та працівників інших відділів, де вони могли б спілкуватися зі своїми колегами, розробляти нові плани.



«У нас є тварини — павуки, жаби, яких ми не можемо показати, які сидять в одній кімнаті разом із бухгалтерами», — розповіла Людмила Денисенко.



Але через війну та брак фінансування розпочати будівництво не можуть. Тож Луцький зоопарк шукає спонсорів та закордонних донорів, які знають про ці проблеми, щоб, залучивши їхні кошти, побудувати собі приміщення.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Біля Луцького зоопарку розташоване кафе, що наразі не функціонує. Із 2013 року ця територія перебуває на балансі Луцького зоопарку.Про це пише телеграмканал misto.media.Кафе побудували працівники зоопарку у 2002 році. Юридично воно не було на балансі установи, та його здавали в оренду. З 2013 року й до повномасштабного вторгнення на цій ділянці, різноманітні майстеркласи, екологічні вистави тощо. Планували, що тут буде адмінприміщення, адже зоопарк відбудований, а в працівників немає робочого простору, повідомила директорка підприємства«Зоопарк потребує приміщення, де працівники могли б розвиватися. Коли до нас приїздять закордонні колеги та спонсори, вони жахаються, що людям немає де працювати. Нам потрібно створити умови для роботи», — прокоментувала вона.Зоопарк потребує екоцентру та адміністративного приміщення для бухгалтерії, екскурсоводів та працівників інших відділів, де вони могли б спілкуватися зі своїми колегами, розробляти нові плани.«У нас є тварини — павуки, жаби, яких ми не можемо показати, які сидять в одній кімнаті разом із бухгалтерами», — розповіла Людмила Денисенко.Але через війну та брак фінансування розпочати будівництво не можуть. Тож Луцький зоопарк шукає спонсорів та закордонних донорів, які знають про ці проблеми, щоб, залучивши їхні кошти, побудувати собі приміщення.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію