Безпека під час канікул: у поліції Волині нагадують головні правила

Аби літні канікули були безпечними, необхідно дотримуватись певних правил, щоденно нагадувати про них дітям та самим бути гідним прикладом культурної поведінки.Про це зазначають у пресслужбі поліції Волині."Під час канікул діти багато часу діти проводять на вулицях. Тут варто пам’ятати про безпечний перехід дороги лише в передбачених для цього місцях. Переходити вулицю можна лише на зелений сигнал світлофора. У жодному разі не можна перебігати шлях перед автомобілем, який рухається: навіть найуважніший водій може не встигнути загальмувати перед дитиною, яка раптово вибігла на дорогу.На велосипедах і самокатах можна їздити лише в призначених для цього місцях, а не виїжджати на проїжджу частину для транспортних засобів. Потрібно використовувати необхідні засоби захисту для такої їзди: шоломи, наколінники, налокітники тощо. Такі ж засоби необхідні і для катання на скейті чи роликах.У темну пору доби потрібно убезпечувати себе світловідбивними елементами", - йдеться в повідомленнях.Важливо обов’язково повідомляти рідних та близьких, де діти перебувають, що збираються робити і з ким зустрічатись."Якщо ж діти проводять час з гаджетами, варто подбати про інформаційну та кібербезпеку. Не можна вести переписки з незнайомцями та повідомляти деталі особистого життя, надсилати фотографії. Не потрібно приймати пропозиції щодо ігор, підробітків тощо. На такій довірі наживаються шахраї, які хочуть заробити на дітях.Щоденні нагадування про такі правила убезпечать дітей під час літніх канікул", - зазначають у поліції.