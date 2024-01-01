Цьогорічний травень на Волині став одним із найтепліших

Заметеостанцій області, середньомісячна температура в травні по Волинській області склала +16,0°, що вище кліматичної норми на 1,7°С.Про це у телеграмі повідомляє Волинський обласний гідрометцентр.Цьогорічний травень став сьомим найтеплішим у рейтингу з 1947 року. Першість залишається у травня 2018 року із середньою температурою +17,6°С.Найхолодніше було 8 травня, коли мінімальна температура повітря знижувалась до 1-2°С тепла.Найтепліше – 23-24 травня, коли максимальна температура після полудня досягла 28-29°С тепла.Опадів по області випало від 6 до 32 мм, що становить 10-47% місячної норми. Найменша кількість зафіксована по метеостанції Світязь - 6 мм.