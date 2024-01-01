Петиція про бронювання рятувальників та пожежників набрала 25 тисяч голосів

Петиція про бронювання рятувальників та пожежників набрала 25 тисяч голосів
Петиція до Кабміну із закликом забезпечити бронювання від мобілізації для усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду.

Про це йдеться в петиції на сайті уряду.

"Просимо усіх небайдужих громадян України долучитися до підтримання та підписання, а також поширення даної петиції!

Звертаємося до вас по причині зняття броні та мобілізації рятувальників, особового складу пожежної охорони, служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту. На даний момент бронь з частини бійців знята!

ДСНС ЗДІЙСНЮЄ ВАЖЛИВУ МІСІЮ В ТИЛУ! Це наші захисники та рятувальники, які ризикують своїм життям щоразу, а особливо під час воєнного стану в країні. Їх робота важлива тут! Це хлопці та дівчата, які навчалися захищати громадян країни, а також наших менших братів від вогню та інших надзвичайних ситуацій.

Працівники ДСНС здійснюють гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя, здоровʼя та власності; А ТАКОЖ ВИКОНАННЯ У ВОЄННИЙ ЧАС НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА <ст. 7, ч. 1, п. 1, КЦЗУ> А також гарантує інші принципи здійснення цивільного захисту!

Щоб вони захищали нас тут, ми повинні надати їм можливість та забезпечити право виконувати свої обовʼязки та функції", - йдеться у тексті петиції.

Петиція, яку створили 31 травня, станом на ранок 3 червня набрала понад 30 тисяч голосів. Тепер її повинен розглянути Кабінет Міністрів.

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Теги: петиція, бронювання, рятувальники
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