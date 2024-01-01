Петиція про бронювання рятувальників та пожежників набрала 25 тисяч голосів





Про це йдеться в



"Просимо усіх небайдужих громадян України долучитися до підтримання та підписання, а також поширення даної петиції!



Звертаємося до вас по причині зняття броні та мобілізації рятувальників, особового складу пожежної охорони, служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту. На даний момент бронь з частини бійців знята!



ДСНС ЗДІЙСНЮЄ ВАЖЛИВУ МІСІЮ В ТИЛУ! Це наші захисники та рятувальники, які ризикують своїм життям щоразу, а особливо під час воєнного стану в країні. Їх робота важлива тут! Це хлопці та дівчата, які навчалися захищати громадян країни, а також наших менших братів від вогню та інших надзвичайних ситуацій.



Працівники ДСНС здійснюють гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя, здоровʼя та власності; А ТАКОЖ ВИКОНАННЯ У ВОЄННИЙ ЧАС НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА <ст. 7, ч. 1, п. 1, КЦЗУ> А також гарантує інші принципи здійснення цивільного захисту!



Щоб вони захищали нас тут, ми повинні надати їм можливість та забезпечити право виконувати свої обовʼязки та функції", - йдеться у тексті петиції.



Петиція, яку створили 31 травня, станом на ранок 3 червня набрала понад 30 тисяч голосів. Тепер її повинен розглянути Кабінет Міністрів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Петиція до Кабміну із закликом забезпечити бронювання від мобілізації для усього особового складу пожежної охорони та служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту набрала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду.Про це йдеться в петиції на сайті уряду."Просимо усіх небайдужих громадян України долучитися до підтримання та підписання, а також поширення даної петиції!Звертаємося до вас по причині зняття броні та мобілізації рятувальників, особового складу пожежної охорони, служби надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту. На даний момент бронь з частини бійців знята!ДСНС ЗДІЙСНЮЄ ВАЖЛИВУ МІСІЮ В ТИЛУ! Це наші захисники та рятувальники, які ризикують своїм життям щоразу, а особливо під час воєнного стану в країні. Їх робота важлива тут! Це хлопці та дівчата, які навчалися захищати громадян країни, а також наших менших братів від вогню та інших надзвичайних ситуацій.Працівники ДСНС здійснюють гарантування та забезпечення державою конституційних прав громадян на захист життя, здоровʼя та власності; А ТАКОЖ ВИКОНАННЯ У ВОЄННИЙ ЧАС НОРМ МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО ПРАВА <ст. 7, ч. 1, п. 1, КЦЗУ> А також гарантує інші принципи здійснення цивільного захисту!Щоб вони захищали нас тут, ми повинні надати їм можливість та забезпечити право виконувати свої обовʼязки та функції", - йдеться у тексті петиції.Петиція, яку створили 31 травня, станом на ранок 3 червня набрала понад 30 тисяч голосів. Тепер її повинен розглянути Кабінет Міністрів.

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