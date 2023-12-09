На Волині горіли автомобіль та житловий будинок

Протягом минулого тижня рятувальники Волині ліквідували 33 пожежі та здійснили 9 виїздів на проведення аварійно-рятувальних робіт.Про це повідомили у ДСНС Волині.2 червня в місті Горохів на вулиці Берестецька трапилася пожежа легкового автомобіля. На місце події прибули рятувальники 9-ї Державної пожежно-рятувальної частини з міста та за допомогою водяного ствола приборкали займання. Повідомлення про пожежу надійшло о 17:03, а о 17 :15 її ліквідовано.Під час пожежі вогнем знищена ліва фара автомобіля та пошкоджено моторний відсік і кузовні елементи автівки. Причина займання - встановлюється.Надзвичайники 8-ї ДПРЧ м. Камінь-Каширський приборкали займання житлового будинку в селі Дубровиця Камінь-Каширської громади.Повідомлення про пожежу надійшло о 17:33, о 18:30 її ліквідовано. Причина горіння – встановлюється.