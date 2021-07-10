В Одесі 20-річну поліцейську з Рівного змило хвилею у море: її шукають водолази





Про це повідомляють у пресслужбі поліції Одещини.



Подія сталася вчора ввечері, 2 червня, в Одесі, де 20-річна дівчина перебувала поза службою, у свій вільний час, на відпочинку.



Дівчина фотографувалась на пірсі на згадку про перебування в Одесі. Перша хвиля збила її з ніг, а друга – змила у море.



Наразі проводяться пошуки тіла дівчини із залученням водолазів ДСНС.



До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «зникла безвісти».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Поліцейські встановлюють обставини трагічної загибелі поліцейської з м. Рівне.Про це повідомляють у пресслужбі поліції Одещини.Подія сталася вчора ввечері, 2 червня, в Одесі, де 20-річна дівчина перебувала поза службою, у свій вільний час, на відпочинку.Дівчина фотографувалась на пірсі на згадку про перебування в Одесі. Перша хвиля збила її з ніг, а друга – змила у море.Наразі проводяться пошуки тіла дівчини із залученням водолазів ДСНС.До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «зникла безвісти».

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