В Одесі 20-річну поліцейську з Рівного змило хвилею у море: її шукають водолази

В Одесі 20-річну поліцейську з Рівного змило хвилею у море: її шукають водолази
Поліцейські встановлюють обставини трагічної загибелі поліцейської з м. Рівне.

Про це повідомляють у пресслужбі поліції Одещини.

Подія сталася вчора ввечері, 2 червня, в Одесі, де 20-річна дівчина перебувала поза службою, у свій вільний час, на відпочинку.

Дівчина фотографувалась на пірсі на згадку про перебування в Одесі. Перша хвиля збила її з ніг, а друга – змила у море.

Наразі проводяться пошуки тіла дівчини із залученням водолазів ДСНС.
В Одесі 20-річну поліцейську з Рівного змило хвилею у море: її шукають водолази

До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою «зникла безвісти».
В Одесі 20-річну поліцейську з Рівного змило хвилею у море: її шукають водолази
В Одесі 20-річну поліцейську з Рівного змило хвилею у море: її шукають водолази

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Теги: Одеса, водолази, поліцейська, море
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