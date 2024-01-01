ССО вполювали «жирну» ціль – потужну російську РЛС

ССО вполювали «жирну» ціль – потужну російську РЛС
Оператори Сил спецоперацій ЗСУ під час аеророзвідки на одному з операційних напрямків виявили місце розміщення російської рухомої радіолокаційної станції «Каста-2Е2».

Ця модель РЛС вважається надсучасним озброєнням, яке призначене для контролю повітряного простору, визначення координат та розпізнавання повітряних цілей, зокрема й тих, що літають на надмалих висотах, повідомляє в телеграмі ССО ЗСУ.

Вперше РЛС «Каста» зафіксували на території України у 2021 році на окупованій Луганщині. Тоді росіяни завезли техніку для протидії ударним БПЛА. Однак, за іронією долі, нещодавно машини ворожої станції стали ціллю ударних дронів ССО.

Наші оператори завдали вогневого ураження по російський РЛС однією з новітніх розробок, яка поступила на озброєння ССО.

Результат роботи – на відео.


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Теги: ЗСУ, наближають перемогу
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