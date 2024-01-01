Розслідувачі встановили російського військового, який знущався з полонених на Харківщині
Сьогодні, 14:28
Командам OSINT «Бджоли» та evocation.info вдалося встановити особистість російського військового злочинця, який знущався з українських полонених у Харківській області, змушуючи співати гімн СРСР, побиваючи і імітуючи вбивство пострілом біля голови.
Про це у телеграмі повідомляє журналіст Юрій Бутусов.
Це молодший лейтенант Олексій Кіпрін із позивним «Барс» – колишній товариш неонациста Олексія Мільчакова, командира підрозділу ДШРГ «Русич».
Кіпрін воював санітарним інструктором у "Русичі" проти України з 2014 року, а після початку повномасштабного вторгнення приєднався до регулярних військ ЗС РФ. Здобув офіцерське звання і дослужився до командира штурмової роти. Нагороджений орденами мужності та Георгіївським хрестом IV ступеня.
Сім'я Кіпріна виховує двох малолітніх синів і проживає в місті Червоне Село, яке входить до муніципального утворення Санкт-Петербурга.
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Про це у телеграмі повідомляє журналіст Юрій Бутусов.
Це молодший лейтенант Олексій Кіпрін із позивним «Барс» – колишній товариш неонациста Олексія Мільчакова, командира підрозділу ДШРГ «Русич».
Кіпрін воював санітарним інструктором у "Русичі" проти України з 2014 року, а після початку повномасштабного вторгнення приєднався до регулярних військ ЗС РФ. Здобув офіцерське звання і дослужився до командира штурмової роти. Нагороджений орденами мужності та Георгіївським хрестом IV ступеня.
Сім'я Кіпріна виховує двох малолітніх синів і проживає в місті Червоне Село, яке входить до муніципального утворення Санкт-Петербурга.
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