Розслідувачі встановили російського військового, який знущався з полонених на Харківщині

Командам OSINT «Бджоли» та evocation.info вдалося встановити особистість російського військового злочинця, якийу Харківській області, змушуючи співати гімн СРСР, побиваючи і імітуючи вбивство пострілом біля голови.Про це у телеграмі повідомляє журналістЦе молодший лейтенантіз позивним «Барс» – колишній товариш неонациста, командира підрозділу ДШРГ «Русич».Кіпрін воював санітарним інструктором у "Русичі" проти України з 2014 року, а після початку повномасштабного вторгнення приєднався до регулярних військ ЗС РФ. Здобув офіцерське звання і дослужився до командира штурмової роти. Нагороджений орденами мужності та Георгіївським хрестом IV ступеня.Сім'я Кіпріна виховує двох малолітніх синів і проживає в місті Червоне Село, яке входить до муніципального утворення Санкт-Петербурга.