Розслідувачі встановили російського військового, який знущався з полонених на Харківщині

Розслідувачі встановили російського військового, який знущався з полонених на Харківщині
Командам OSINT «Бджоли» та evocation.info вдалося встановити особистість російського військового злочинця, який знущався з українських полонених у Харківській області, змушуючи співати гімн СРСР, побиваючи і імітуючи вбивство пострілом біля голови.

Про це у телеграмі повідомляє журналіст Юрій Бутусов.

Це молодший лейтенант Олексій Кіпрін із позивним «Барс» – колишній товариш неонациста Олексія Мільчакова, командира підрозділу ДШРГ «Русич».

Кіпрін воював санітарним інструктором у "Русичі" проти України з 2014 року, а після початку повномасштабного вторгнення приєднався до регулярних військ ЗС РФ. Здобув офіцерське звання і дослужився до командира штурмової роти. Нагороджений орденами мужності та Георгіївським хрестом IV ступеня.

Сім'я Кіпріна виховує двох малолітніх синів і проживає в місті Червоне Село, яке входить до муніципального утворення Санкт-Петербурга.


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Теги: полонені, росія
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