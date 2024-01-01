Волиняни навколішки прощалися зі Героєм Сергієм Хом’яком

У Шацькій громаді на Волині вчора, 2 червня, віддали останню шану полеглому військовослужбовцевіПро це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.Шацьк попрощався з Героєм Сергієм Хом’яком, якийвід ворога-рашиста.«Вічна і світла пам‘ять мужньому воїну… Його подвиг - навіки в звитяжній історії України і в наших серцях», - йдеться у повідомленні.Нагадаємо, воїн був мобілізований 5 листопада 2022 року, боронив Україну в складі військової частини А 4119, мав звання старшини.Довгий період Сергій Хом’як вважався зниклим безвісти. Постановою про ідентифікацію особи Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві був визнаний як військовослужбовець ЗСУ, що загинув 30 грудня 2022 року.Свій останній бій захисник прийняв на Луганщині, біля населеного пункту Червонопопівка.