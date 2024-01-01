Волиняни навколішки прощалися зі Героєм Сергієм Хом’яком
Сьогодні, 15:13
У Шацькій громаді на Волині вчора, 2 червня, віддали останню шану полеглому військовослужбовцеві Сергію Хом’яку.
Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.
Шацьк попрощався з Героєм Сергієм Хом’яком, який поліг, захищаючи Україну від ворога-рашиста.
«Вічна і світла пам‘ять мужньому воїну… Його подвиг - навіки в звитяжній історії України і в наших серцях», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, воїн був мобілізований 5 листопада 2022 року, боронив Україну в складі військової частини А 4119, мав звання старшини.
Довгий період Сергій Хом’як вважався зниклим безвісти. Постановою про ідентифікацію особи Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві був визнаний як військовослужбовець ЗСУ, що загинув 30 грудня 2022 року.
Свій останній бій захисник прийняв на Луганщині, біля населеного пункту Червонопопівка.
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Про це у фейсбуці повідомила Шацька селищна рада.
Шацьк попрощався з Героєм Сергієм Хом’яком, який поліг, захищаючи Україну від ворога-рашиста.
«Вічна і світла пам‘ять мужньому воїну… Його подвиг - навіки в звитяжній історії України і в наших серцях», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, воїн був мобілізований 5 листопада 2022 року, боронив Україну в складі військової частини А 4119, мав звання старшини.
Довгий період Сергій Хом’як вважався зниклим безвісти. Постановою про ідентифікацію особи Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві був визнаний як військовослужбовець ЗСУ, що загинув 30 грудня 2022 року.
Свій останній бій захисник прийняв на Луганщині, біля населеного пункту Червонопопівка.
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