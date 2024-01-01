Що робити після оновлення даних у «Резерв+»: пояснення адвоката
Сьогодні, 15:48
Станом на зараз вже більше 1,3 мільйона українців оновило свої дані в застосунку «Резерв+» і їх кількість продовжує зростати.
Адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко пояснила в коментарі РБК-Україна, що буде, коли ТЦК зустрінуть на вулиці тих, хто вже оновив дані онлайн.
Коли військовзобов'язаний оновий дані в додатку Резерв+, при перевірці цю інформацію зможуть побачити представники правоохоронних органів або працівники ТЦК і СП. Це означатиме, що людина виконала вимогу закону і не буде оштрафована за неоновлення даних.
Водночас, коли таку людину зустрінуть працівники ТЦК, то наступним кроком буде вручення повістки на ВЛК, каже Катерина Аніщенко. За її словами, така сама процедура очікує й тих, хто дані ще не оновив: їх направлять до ТЦК оновлювати дані. А до процедури оновлення даних і якраз і входить проходження військово-лікарської комісії.
"Особи, які вже оновили дані онлайн, будуть отримувати направлення на ВЛК і в подальшому реалізовувати це направлення на практиці. Буде доступна більш детальна функція: коли наступного разу зупинять на вулиці, то при перевірці даних буде видно, що людина зареєстрована в єдиному реєстрі призовників, мобілізованих та військовослужбовців. І також буде видно, що в нього є направлення на ВЛК, яке було або не було реалізоване", – зауважує адвокат.
Також у профільних структурах обіцяють, що працівникам ТЦК також буде доступна інформація про те, скільки повісток чоловік отримав і на скільки з них не зреагував. Але зараз цього функціоналу поки не запроваджено.
Катерина Аніщенко каже: тим, хто збирається до ТЦК, варто готуватися до великих черг.
"Зараз ми спостерігаємо великі черги до ТЦК. Мої клієнти говорять, що часом навіть доводиться брати відпуску, щоб там простояти і потім ще встигнути пройти ВЛК", – каже вона.
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Адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко пояснила в коментарі РБК-Україна, що буде, коли ТЦК зустрінуть на вулиці тих, хто вже оновив дані онлайн.
Коли військовзобов'язаний оновий дані в додатку Резерв+, при перевірці цю інформацію зможуть побачити представники правоохоронних органів або працівники ТЦК і СП. Це означатиме, що людина виконала вимогу закону і не буде оштрафована за неоновлення даних.
Водночас, коли таку людину зустрінуть працівники ТЦК, то наступним кроком буде вручення повістки на ВЛК, каже Катерина Аніщенко. За її словами, така сама процедура очікує й тих, хто дані ще не оновив: їх направлять до ТЦК оновлювати дані. А до процедури оновлення даних і якраз і входить проходження військово-лікарської комісії.
"Особи, які вже оновили дані онлайн, будуть отримувати направлення на ВЛК і в подальшому реалізовувати це направлення на практиці. Буде доступна більш детальна функція: коли наступного разу зупинять на вулиці, то при перевірці даних буде видно, що людина зареєстрована в єдиному реєстрі призовників, мобілізованих та військовослужбовців. І також буде видно, що в нього є направлення на ВЛК, яке було або не було реалізоване", – зауважує адвокат.
Також у профільних структурах обіцяють, що працівникам ТЦК також буде доступна інформація про те, скільки повісток чоловік отримав і на скільки з них не зреагував. Але зараз цього функціоналу поки не запроваджено.
Катерина Аніщенко каже: тим, хто збирається до ТЦК, варто готуватися до великих черг.
"Зараз ми спостерігаємо великі черги до ТЦК. Мої клієнти говорять, що часом навіть доводиться брати відпуску, щоб там простояти і потім ще встигнути пройти ВЛК", – каже вона.
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Коментарі 1
Хороше пояснення - хто раніше оновить дані (бажано за власний рахунок взяти відпустку) того раніше направлять на ВЛК і...
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