Суд визнав лікарів винними у смерті породіллі на Волині

смерті породіллі.



Одному лікарю призначили рік іспитового терміну, а іншому – рік виправних робіт із відрахуванням 20% зарплати на користь державі, повідомляє



Як йдеться у вироку Старовижівський районний суд від 29 травня, у жовтні 2021 року у Ратнівську центральну районну лікарню госпіталізували пацієнтку, яка перебувала на 39 тижні вагітності. Жінку перевели в акушерсько-гінекологічне відділення.



Лікар спільно з колегою оглянули пацієнтку й підтвердили раніше поставлені діагнози – обтяжений акушерський анамнез, передчасний розрив плодових оболонок, прееклампсія середньої важкості та фатальний дистрес з порушенням серцевого ритму. Крім того, через невідповідність між розмірами таза матері і плода, дитину вирішили діставати за допомогою акушерських щипців.



Ввечері 20 жовтня 2021 року жінка народила хлопчика, а близько 06:00 наступного дня почала скаржитися на задишку, відчуття голоду, головний біль, загальну слабкість та болі за грудиною.



Згідно з вироком суду, завідувач відділення та акушер-гінеколог не забезпечили належний контроль за наданням медичної допомоги породіллі, не провели огляд родових шляхів, а тому не виявили у жінки розриву шийки матки, що призвело до значної крововтрати, яку можна було зупинити лише хірургічним шляхом. Відтак, близько 12:00 21 жовтня 2021 року породілля померла.



Суддя Адам Малюта визнав лікарів винними за ч.1 ст. 140 КК України (невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого). Завідувачу відділення призначили рік іспитового терміну, а акушер-гінекологу – рік виправних робіт із відрахуванням 20% зарплати на користь державі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині суд виніс вирок двом акушерам-гінекологам Ратнівської ЦРЛ за неналежне виконання професійних обов'язків, що призвело доОдному лікарю призначили рік іспитового терміну, а іншому – рік виправних робіт із відрахуванням 20% зарплати на користь державі, повідомляє zaxid.net Як йдеться у вироку Старовижівський районний суд від 29 травня, у жовтні 2021 року у Ратнівську центральну районну лікарню госпіталізували пацієнтку, яка перебувала на 39 тижні вагітності. Жінку перевели в акушерсько-гінекологічне відділення.Лікар спільно з колегою оглянули пацієнтку й підтвердили раніше поставлені діагнози – обтяжений акушерський анамнез, передчасний розрив плодових оболонок, прееклампсія середньої важкості та фатальний дистрес з порушенням серцевого ритму. Крім того, через невідповідність між розмірами таза матері і плода, дитину вирішили діставати за допомогою акушерських щипців.Ввечері 20 жовтня 2021 року жінка народила хлопчика, а близько 06:00 наступного дня почала скаржитися на задишку, відчуття голоду, головний біль, загальну слабкість та болі за грудиною.Згідно з вироком суду, завідувач відділення та акушер-гінеколог не забезпечили належний контроль за наданням медичної допомоги породіллі, не провели огляд родових шляхів, а тому не виявили у жінки розриву шийки матки, що призвело до значної крововтрати, яку можна було зупинити лише хірургічним шляхом. Відтак, близько 12:00 21 жовтня 2021 року породілля померла.Суддя Адам Малюта визнав лікарів винними за ч.1 ст. 140 КК України (невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків, що спричинило тяжкі наслідки для хворого). Завідувачу відділення призначили рік іспитового терміну, а акушер-гінекологу – рік виправних робіт із відрахуванням 20% зарплати на користь державі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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