За розбещення дітей волинянина запроторили до в’язниці на 3 роки

За розбещення дітей волинянина запроторили до в’язниці на 3 роки
Волинянина Михайла Можара за розбещення неповнолітніх і зберігання дитячої порнографії засудили до трьох років за ґратами.

Про це пише zaxid.net із посиланням на Волинський апеляційний суд.

Як йдеться у вироку, у травні 2022 року Михайло Можар підійшов до малолітньої дівчинки й почав цілувати її у щоку, обіймав за талію, погладжував ноги вище колін, торкався та обмацував її груди, а на похання це припинити – не реагував. Згодом обвинувачений попросив потерпілу за гроші показати сідниці та груди, на що та відмовила. Зрештою, дівчинка вирвалася й втекла додому. Втім, 6 жовтня 2022 року волинянин скоїв злочин щодо ще однієї дитини. Чоловік зайшов у будинок, де перебувала лише малолітня дівчинка, наказав їй сісти на ліжко та вимагав, щоб вона за 72 грн показала статеві органи.

«При цьому, він поклав долоні рук їй на коліна та намагався розвести ноги, на що малолітня відмовила, почала плакати та вибігла з помешкання. Так, обвинувачений вчинив щодо малолітньої розпусні дії сексуального характеру», – йдеться у судовій справі.

Правоохоронці провели обшук у помешканні обвинуваченого, де виявили на його комп’ютері файли з дитячою порнографією.

Михайло Можар свою вину визнав і розкаявся. Відомо, що він одружений, працює ковалем у ТзОВ «Романів», раніше судимий не був.

Суддя Олег Клок визнав волинянина винним за ч. 2 ст. 156 ККУ (розбещення неповнолітніх, вчинене щодо малолітньої особи) та за 1 ст. 301-1 ККУ (зберігання дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження) й призначив три роки позбавлення волі без права обіймати посади на той самий строк, що пов’язані з начальною та/чи виховною діяльністю осіб віком до 18 років.

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Теги: суд, Волинь
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