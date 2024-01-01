Сповістили про загибель на війні волинянина Олександра Бохонського

Олександра Бохонського.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



«Знову трагічна новина прийшла в нашу громаду», - зазначив міський голова.



З його слів, 29 травня 2024 року в Харківській області загинув Герой Олександр Бохонський, 1997 року народження. Житель Нововолинська.



«Висловлюю найщиріші співчуття батькам, дружині та всім рідним Олександра. Вічна пам’ять Герою!» - йдеться в повідомленні.



Інформація щодо зустрічі тіла та чину похорону буде згодом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У бою на Харківщині обірвалося життя військовослужбовця, мешканця НововолинськаПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова«Знову трагічна новина прийшла в нашу громаду», - зазначив міський голова.З його слів, 29 травня 2024 року в Харківській області загинув Герой Олександр Бохонський, 1997 року народження. Житель Нововолинська.«Висловлюю найщиріші співчуття батькам, дружині та всім рідним Олександра. Вічна пам’ять Герою!» - йдеться в повідомленні.Інформація щодо зустрічі тіла та чину похорону буде згодом.

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