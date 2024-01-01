Сповістили про загибель на війні волинянина Олександра Бохонського
Сьогодні, 16:41
У бою на Харківщині обірвалося життя військовослужбовця, мешканця Нововолинська Олександра Бохонського.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Знову трагічна новина прийшла в нашу громаду», - зазначив міський голова.
З його слів, 29 травня 2024 року в Харківській області загинув Герой Олександр Бохонський, 1997 року народження. Житель Нововолинська.
«Висловлюю найщиріші співчуття батькам, дружині та всім рідним Олександра. Вічна пам’ять Герою!» - йдеться в повідомленні.
Інформація щодо зустрічі тіла та чину похорону буде згодом.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Знову трагічна новина прийшла в нашу громаду», - зазначив міський голова.
З його слів, 29 травня 2024 року в Харківській області загинув Герой Олександр Бохонський, 1997 року народження. Житель Нововолинська.
«Висловлюю найщиріші співчуття батькам, дружині та всім рідним Олександра. Вічна пам’ять Герою!» - йдеться в повідомленні.
Інформація щодо зустрічі тіла та чину похорону буде згодом.
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