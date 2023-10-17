У Луцьку казку-фентезі «Аліса. Повернення в Дивокрай» відвідали 1200 глядачів

«Аліса. Повернення в Дивокрай» (за мотивами відомої історії Льюїса Керрола), над якою кілька місяців працювала постановочна група із майже 10 людей, були задіяні 40 артистів та естрадно-симфонічний оркестр, а також студенти. І, звичайно, усі цехи.



Про це



Авторкою вистави є Дарина Гребенко, а режисеркою-постановницею – заслужена артистка України Світлана Органіста.



Нова історія про всесвітньо відомих героїв зачарувала дітей та дорослих яскравими образами, запальними танцями, драйвовими піснями, Керролівською мудрістю та, звичайно ж, новими пригодами.



"Цю виставу за два прем’єрних перегляди (1 та 2 червня) загалом відвідали 1200 глядачів. Позитивні емоції у цей складний час дуже потрібні кожному: і нам, і дітям. Відтак, це були в дійсності особливі години, наповнені добром та надією.



Усе відбулося згідно з канонами успішної театральної класики: оплеки і під час, і по завершенні вистави, з запрошенням на сцену творчого колективу, фінальних поклонів артистів, дарунків від глядачів і знімкування з виконавцями.



Не забуваємо дякувати нашим Захисникам, адже обидва покази минули без повітряних тривог. Разом ми не тільки сильніші, але й здатні творити чудеса", - зазначається у дописі.



У театрі наголошують, що не зупиняться на цьому і до кінця сезону продовжать працю над новими роботами, щоб мати змогу підтримувати економічну стабільність закладу та інших дотичних установ області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! До Міжнародного дня дітей у Волинському драмтеатрі підготували велику прем’єру для сімейного перегляду. Йдеться про музичну казку-фентезі(за мотивами відомої історії), над якою кілька місяців працювала постановочна група із майже 10 людей, були задіяні 40 артистів та естрадно-симфонічний оркестр, а також студенти. І, звичайно, усі цехи.Про це повідомили на сторінці театру.Авторкою вистави є, а режисеркою-постановницею – заслужена артистка УкраїниНова історія про всесвітньо відомих героїв зачарувала дітей та дорослих яскравими образами, запальними танцями, драйвовими піснями, Керролівською мудрістю та, звичайно ж, новими пригодами."Цю виставу за два прем’єрних перегляди (1 та 2 червня) загалом відвідали 1200 глядачів. Позитивні емоції у цей складний час дуже потрібні кожному: і нам, і дітям. Відтак, це були в дійсності особливі години, наповнені добром та надією.Усе відбулося згідно з канонами успішної театральної класики: оплеки і під час, і по завершенні вистави, з запрошенням на сцену творчого колективу, фінальних поклонів артистів, дарунків від глядачів і знімкування з виконавцями.Не забуваємо дякувати нашим Захисникам, адже обидва покази минули без повітряних тривог. Разом ми не тільки сильніші, але й здатні творити чудеса", - зазначається у дописі.У театрі наголошують, що не зупиняться на цьому і до кінця сезону продовжать працю над новими роботами, щоб мати змогу підтримувати економічну стабільність закладу та інших дотичних установ області.

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