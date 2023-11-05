Поляки заблокували рух вантажівок через «Рава-Руську – Гребенне»

Поляки заблокували рух вантажівок через «Рава-Руську – Гребенне»
Заблоковано рух вантажівок у пункті пропуску «Рава-Руська – Гребенне».

Про це повідомляє ДПСУ.

Протестувальники не пропускають вантажівки на виїзд з України. На вʼїзд в Україну пропускають вантажівки за раніше оголошеним графіком: 12 транспортних засобів протягом 12 годин, а також по 4 вантажівки, які перевозять гуманітарну допомогу, на годину.

Пропуск решти категорій транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

Представники місцевих фермерських господарств виступають з вимогою щодо зменшення ввезення зернових культур на територію Польщі з України.

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Теги: поляки, блокада, вантажівки
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