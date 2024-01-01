Патрульні показали, як пішоходи на Волині нахабно порушують ПДР

Патрульна поліція опублікувала відео ізпішоходами на Волині.Про це у фейсбуці повідомило управління патрульної поліції Волині.«Дотримання правил дорожнього руху пішоходами — це запорука безпеки на дорозі», - нагадують патрульні.Кожен пішохід є учасником дорожнього руху та зобов'язаний:- рухатися по тротуарах та пішохідних доріжках;- переходити проїзну частину по пішохідних переходах, а у разі їх відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів та узбіч.Пішоходам забороняється:- виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;- раптово виходити, вибігати на проїзну частину, зокрема на пішохідний перехід;- допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;- переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;- затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;- рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.Відповідно до ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП, за недотримання вимог ПДР передбачений штраф — 255 гривень.