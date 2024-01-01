Патрульні показали, як пішоходи на Волині нахабно порушують ПДР

Патрульні показали, як пішоходи на Волині нахабно порушують ПДР
Патрульна поліція опублікувала відео із порушенням правил дорожнього руху пішоходами на Волині.

Про це у фейсбуці повідомило управління патрульної поліції Волині.

«Дотримання правил дорожнього руху пішоходами — це запорука безпеки на дорозі», - нагадують патрульні.



Кожен пішохід є учасником дорожнього руху та зобов'язаний:

- рухатися по тротуарах та пішохідних доріжках;
- переходити проїзну частину по пішохідних переходах, а у разі їх відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів та узбіч.

Пішоходам забороняється:

- виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
- раптово виходити, вибігати на проїзну частину, зокрема на пішохідний перехід;
- допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;
- переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;
- затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;
- рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.

Відповідно до ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП, за недотримання вимог ПДР передбачений штраф — 255 гривень.


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Теги: патрульні, Луцьк
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