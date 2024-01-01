Патрульні показали, як пішоходи на Волині нахабно порушують ПДР
Сьогодні, 14:12
Патрульна поліція опублікувала відео із порушенням правил дорожнього руху пішоходами на Волині.
Про це у фейсбуці повідомило управління патрульної поліції Волині.
«Дотримання правил дорожнього руху пішоходами — це запорука безпеки на дорозі», - нагадують патрульні.
Кожен пішохід є учасником дорожнього руху та зобов'язаний:
- рухатися по тротуарах та пішохідних доріжках;
- переходити проїзну частину по пішохідних переходах, а у разі їх відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів та узбіч.
Пішоходам забороняється:
- виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
- раптово виходити, вибігати на проїзну частину, зокрема на пішохідний перехід;
- допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;
- переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;
- затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;
- рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.
Відповідно до ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП, за недотримання вимог ПДР передбачений штраф — 255 гривень.
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Про це у фейсбуці повідомило управління патрульної поліції Волині.
«Дотримання правил дорожнього руху пішоходами — це запорука безпеки на дорозі», - нагадують патрульні.
Кожен пішохід є учасником дорожнього руху та зобов'язаний:
- рухатися по тротуарах та пішохідних доріжках;
- переходити проїзну частину по пішохідних переходах, а у разі їх відсутності — на перехрестях по лініях тротуарів та узбіч.
Пішоходам забороняється:
- виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху;
- раптово виходити, вибігати на проїзну частину, зокрема на пішохідний перехід;
- допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину;
- переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є розділювальна смуга або дорога має чотири і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження;
- затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов’язано із забезпеченням безпеки дорожнього руху;
- рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів, за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку.
Відповідно до ч. 1 ст. 127 (Порушення правил дорожнього руху пішоходами) КУпАП, за недотримання вимог ПДР передбачений штраф — 255 гривень.
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