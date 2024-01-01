Італія в наступному пакеті військової допомоги передасть Україні SAMP/T
Сьогодні, 14:44
Італія надішле ЗРК SAMP/T у своєму наступному пакеті військової допомоги Україні.
Про це заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні у ефірі Radio1, пише в телеграмі DeepState.
«Ми надішлемо SAMP/T, який є засобом протиповітряної оборони, а отже засобом захисту, про який нас попросила сама Україна», — зазначив міністр
SAMP/T це комплекс, який здатен уражати аеродинамічні цілі на відстані до 50 км. Штатна РЛС комплексу має глибину огляду в 60 км, проте ця відстань може бути збільшена до 120 км в поєднанні з літаками ДРЛВ (AWACS). Це перша європейська система, здатна працювати в режимі протиракетної оборони, уражаючи балістичні цілі на відстанях до 25 км. Одна пускова установка містить до 8 зенітних керованих ракет Aster 30, які, за потреби, можуть бути випущені одним залпом тривалістю 10 секунд.
Водночас посадовець наголосив, що наразі країна не розглядає відправку військ в Україну, а переданий комплекс не може використовуватись на території росії.
Інші складові майбутнього пакету військової допомоги від Італії — конфіденційні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні у ефірі Radio1, пише в телеграмі DeepState.
«Ми надішлемо SAMP/T, який є засобом протиповітряної оборони, а отже засобом захисту, про який нас попросила сама Україна», — зазначив міністр
SAMP/T це комплекс, який здатен уражати аеродинамічні цілі на відстані до 50 км. Штатна РЛС комплексу має глибину огляду в 60 км, проте ця відстань може бути збільшена до 120 км в поєднанні з літаками ДРЛВ (AWACS). Це перша європейська система, здатна працювати в режимі протиракетної оборони, уражаючи балістичні цілі на відстанях до 25 км. Одна пускова установка містить до 8 зенітних керованих ракет Aster 30, які, за потреби, можуть бути випущені одним залпом тривалістю 10 секунд.
Водночас посадовець наголосив, що наразі країна не розглядає відправку військ в Україну, а переданий комплекс не може використовуватись на території росії.
Інші складові майбутнього пакету військової допомоги від Італії — конфіденційні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
«Тарифи» на втечу за кордон для ухилянтів підняли у 4-5 разів
Сьогодні, 14:59
Італія в наступному пакеті військової допомоги передасть Україні SAMP/T
Сьогодні, 14:44
У місті на Волині вшанували пам’ять дітей, вбитих росіянами
Сьогодні, 14:28
Патрульні показали, як пішоходи на Волині нахабно порушують ПДР
Сьогодні, 14:12