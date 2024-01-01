Італія в наступному пакеті військової допомоги передасть Україні SAMP/T

Італія надішлеу своєму наступному пакеті військової допомоги Україні.Про це заявив міністр закордонних справ країниу ефірі Radio1, пише в телеграмі DeepState.«Ми надішлемо SAMP/T, який є засобом протиповітряної оборони, а отже засобом захисту, про який нас попросила сама Україна», — зазначив міністрSAMP/T це комплекс, який здатен уражати аеродинамічні цілі на відстані до 50 км. Штатна РЛС комплексу має глибину огляду в 60 км, проте ця відстань може бути збільшена до 120 км в поєднанні з літаками ДРЛВ (AWACS). Це перша європейська система, здатна працювати в режимі протиракетної оборони, уражаючи балістичні цілі на відстанях до 25 км. Одна пускова установка містить до 8 зенітних керованих ракет Aster 30, які, за потреби, можуть бути випущені одним залпом тривалістю 10 секунд.Водночас посадовець наголосив, що наразі країна не розглядає відправку військ в Україну, а переданий комплекс не може використовуватись на території росії.Інші складові майбутнього пакету військової допомоги від Італії — конфіденційні.