«Тарифи» на втечу за кордон для ухилянтів підняли у 4-5 разів

Організаторизбільшили вартість послуг після вступу в дію ЗУ «Про мобілізацію».Про це розповів начальник Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, передає Нацполіція в телеграмі.За словами Андрія Рубеля, усі схеми, апріорі, — незаконні, але їх умовно можна поділити на нелегальні та ті, яким надають виду законності. Якщо про незаконні, то в цьому випадку ми говоримо про перетин через кордон поза офіційними пунктами пропуску. До прикладу, у гідрокостюмах або човном через річки, лісосмугами, чи, як були випадки, роблять схованки у фурах і переправляють там чоловіків призовного віку.Здебільшого до їх функціонування причетні мешканці регіонів. Вони знаходять клієнтів, які хочуть незаконно перетнути кордон. Ухилянти добираються до точки, яку їм вказують, а далі їх перевозять місцеві, які добре орієнтуються, знають кордон, знають, де немає прикордонників і, банально, переводять їх лісом або перевозять через кордон. Хтось доходить — це факт. Багатьох затримує поліція чи прикордонна служба.«Поруч із мешканцями прикордонних територій, є кримінальний світ, який теж намагається заробляти на цьому», - наголосив керівник ДСР Нацполіції Рубель. Буквально пару тижнів тому співробітники Департаменту затримали "кримінальних авторитетів", що брали участь у "сходці" трьох конкуруючих кланів, які вирішували питання щодо перерозподілу сфер злочинного впливу та контролю за групами, які займаються незаконним переправленням осіб через кордон.Крім того, зловмисники в незаконний спосіб організовують законні підстави для виїзду. Тобто, за гроші одружують чоловіків на жінках з інвалідністю або на тих, які мають трьох і більше дітей, працевлаштовують на стратегічні підприємства та оформлюють їм відрядження, чи на підприємства водіями, що займаються міжнародними перевезеннями, чи то в якісь громадські організації, або ж сприяють в отримання груп інвалідності через ВЛК та МСЕК тощо.До 18 травня сума в середньому була 4-5 тисяч доларів. Але зараз, з прийняттям нововведень до закону, вона може сягати й 20 тисяч доларів.Із початку 2024 року за матеріалами Департаменту відкрито 161 кримінальне провадження відносно 519 осіб за фактом незаконного переправлення через кордон. 155 фігурантам (40 – внесення відомостей до системи "Шлях") повідомлено про підозру, до суду скеровано 50 обвинувальних актів (12 – система "Шлях") відносно 114 осіб (30 – система "Шлях").