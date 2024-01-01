Депутата міськради на Волині не покарали за п’яне водіння, бо волонтер

Депутата міськради на Волині не покарали за п’яне водіння, бо волонтер
Депутат Ковельської міськради Руслан Александрук уникнув якогось серйозного покарання за те, що п’яним керував автомобілем під час комендантської години.

Про це пише КовельМедіа з посиланням на постанову Ковельського міськрайонного суду.

Згідно з матеріалами справи, яка надійшла від патрульної поліції, 8 листопада 2023 року о 00:01 на вулиці Сагайдачного він керував автомобілем марки «Renault Duster», перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.

Справа була зареєстрована у суді 13 листопада. Розгляд призначався 6 разів, але через неявку депутата-правопорушника слухання відкладалося і відбулося лише 31 травня, тобто через пів року після пригоди.

У постанові суду чомусь не вказано, який вміст алкоголю в крові був у водія.

«Александрук Р.М., згідно наданих ним документів, виконував невідкладне завдання, пов’язане з обороною. За обставин, що склалися, Александрук Р.М. змушений був сісти за кермо. Александрук Р.М. не мав значного ступеня сп’яніння, як видно з відеозапису, вів себе адекватно, його здатність належно керувати автомобілем була збережена. У зв’язку з викладеним, шкода, завдана діями Александрука Р.М. є менш значною, ніж відвернена шкода. Александрук Р.М. надав достатньо документів для того, щоб переконатися в його добросовісності, він безкоштовно взяв на себе волонтерські обов’язки, використовує для цієї діяльності права водія і позбавити його цих прав означатиме позбавити суспільство активного помічника, здатного допомагати у скрутний момент», – йдеться у постанові

Суддя Сергій Панасюк постановив закрити справу щодо правопорушника про притягнення його до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП, «оскільки дії вчинені ним в стані крайньої необхідності».

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Теги: суд, Волинь
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