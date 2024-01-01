Депутата міськради на Волині не покарали за п’яне водіння, бо волонтер
Сьогодні, 15:15
Депутат Ковельської міськради Руслан Александрук уникнув якогось серйозного покарання за те, що п’яним керував автомобілем під час комендантської години.
Про це пише КовельМедіа з посиланням на постанову Ковельського міськрайонного суду.
Згідно з матеріалами справи, яка надійшла від патрульної поліції, 8 листопада 2023 року о 00:01 на вулиці Сагайдачного він керував автомобілем марки «Renault Duster», перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.
Справа була зареєстрована у суді 13 листопада. Розгляд призначався 6 разів, але через неявку депутата-правопорушника слухання відкладалося і відбулося лише 31 травня, тобто через пів року після пригоди.
У постанові суду чомусь не вказано, який вміст алкоголю в крові був у водія.
«Александрук Р.М., згідно наданих ним документів, виконував невідкладне завдання, пов’язане з обороною. За обставин, що склалися, Александрук Р.М. змушений був сісти за кермо. Александрук Р.М. не мав значного ступеня сп’яніння, як видно з відеозапису, вів себе адекватно, його здатність належно керувати автомобілем була збережена. У зв’язку з викладеним, шкода, завдана діями Александрука Р.М. є менш значною, ніж відвернена шкода. Александрук Р.М. надав достатньо документів для того, щоб переконатися в його добросовісності, він безкоштовно взяв на себе волонтерські обов’язки, використовує для цієї діяльності права водія і позбавити його цих прав означатиме позбавити суспільство активного помічника, здатного допомагати у скрутний момент», – йдеться у постанові
Суддя Сергій Панасюк постановив закрити справу щодо правопорушника про притягнення його до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП, «оскільки дії вчинені ним в стані крайньої необхідності».
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Про це пише КовельМедіа з посиланням на постанову Ковельського міськрайонного суду.
Згідно з матеріалами справи, яка надійшла від патрульної поліції, 8 листопада 2023 року о 00:01 на вулиці Сагайдачного він керував автомобілем марки «Renault Duster», перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння.
Справа була зареєстрована у суді 13 листопада. Розгляд призначався 6 разів, але через неявку депутата-правопорушника слухання відкладалося і відбулося лише 31 травня, тобто через пів року після пригоди.
У постанові суду чомусь не вказано, який вміст алкоголю в крові був у водія.
«Александрук Р.М., згідно наданих ним документів, виконував невідкладне завдання, пов’язане з обороною. За обставин, що склалися, Александрук Р.М. змушений був сісти за кермо. Александрук Р.М. не мав значного ступеня сп’яніння, як видно з відеозапису, вів себе адекватно, його здатність належно керувати автомобілем була збережена. У зв’язку з викладеним, шкода, завдана діями Александрука Р.М. є менш значною, ніж відвернена шкода. Александрук Р.М. надав достатньо документів для того, щоб переконатися в його добросовісності, він безкоштовно взяв на себе волонтерські обов’язки, використовує для цієї діяльності права водія і позбавити його цих прав означатиме позбавити суспільство активного помічника, здатного допомагати у скрутний момент», – йдеться у постанові
Суддя Сергій Панасюк постановив закрити справу щодо правопорушника про притягнення його до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП, «оскільки дії вчинені ним в стані крайньої необхідності».
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