Нагороди полеглих на війні лучан отримали їхні родини

присвоєні посмертно.



Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.



За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено орденами «За мужність» ІІІ ступеня:



• солдата Гончарука Дмитра Сергійовича (посмертно), нагороду отримала донька Соломія.

• солдата Панасюка Анатолія Павловича (посмертно), нагороду отримала дружина Оксана Ростиславівна.

• молодшого сержанта Давидчука Сергія Миколайовича (посмертно), нагороду отримала донька Злата.

• солдата Кіса Андрія Михайловича (посмертно), нагороду отримав син Назар.

• солдата Близнюка Миколу Олександровича (посмертно), нагороду отримав син Назар.



«Слава незламним захисникам України! Вічна пам’ять, честь і шана полеглим Героям!» - зазначили у ТЦК.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку вручили державні нагороди сімʼям військовослужбовців, які віддали своє життя у війні з росією. Ордени захисникам УкраїниПро це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено орденами «За мужність» ІІІ ступеня:• солдата(посмертно), нагороду отримала донька• солдата(посмертно), нагороду отримала дружина• молодшого сержанта(посмертно), нагороду отримала донька• солдата(посмертно), нагороду отримав син• солдата(посмертно), нагороду отримав син«Слава незламним захисникам України! Вічна пам’ять, честь і шана полеглим Героям!» - зазначили у ТЦК.

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