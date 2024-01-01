Нагороди полеглих на війні лучан отримали їхні родини

Нагороди полеглих на війні лучан отримали їхні родини
У Луцьку вручили державні нагороди сімʼям військовослужбовців, які віддали своє життя у війні з росією. Ордени захисникам України присвоєні посмертно.

Про це у фейсбуці повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.

За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку нагороджено орденами «За мужність» ІІІ ступеня:

• солдата Гончарука Дмитра Сергійовича (посмертно), нагороду отримала донька Соломія.
• солдата Панасюка Анатолія Павловича (посмертно), нагороду отримала дружина Оксана Ростиславівна.
• молодшого сержанта Давидчука Сергія Миколайовича (посмертно), нагороду отримала донька Злата.
• солдата Кіса Андрія Михайловича (посмертно), нагороду отримав син Назар.
• солдата Близнюка Миколу Олександровича (посмертно), нагороду отримав син Назар.

«Слава незламним захисникам України! Вічна пам’ять, честь і шана полеглим Героям!» - зазначили у ТЦК.


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Теги: нагорода, війна
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