Подружжя волинян, підозрюваних у наркозлочинах, взяли під варту

Подружжя волинян, підозрюваних у наркозлочинах, взяли під варту
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 37-річній жительці Ковеля повідомлено про підозру у шахрайстві, незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу .

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За даними слідства, жінка упродовж січня-квітня 2024 року збувала охочим у Ковелі таблетки з умістом метадону та димедролу.

Одного ж разу вона під виглядом наркотичного засобу збула клієнту таблетку, яка його не містила.

Про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу (ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України) повідомлено і її 40-річному чоловікові, який теж реалізовував таблетки із вмістом метадону.

Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, подружжя, наркотики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Автомобіль обленерго потрапив на Волині в аварію
Сьогодні, 16:29
Услід за Києвом електрику терміново «відрубили» у ще 7 областях
Сьогодні, 16:12
Подружжя волинян, підозрюваних у наркозлочинах, взяли під варту
Сьогодні, 16:00
На Волині жінку з інвалідністю оштрафували за фіктивний шлюб з ухилянтом
Сьогодні, 15:45
Нагороди полеглих на війні лучан отримали їхні родини
Сьогодні, 15:28
Схожі новини
Збував бупренорфін: волинянин вісім років відбуватиме покарання за ґратами Збував бупренорфін: волинянин вісім років відбуватиме покарання за ґратами
30 травень, 15:44
У Луцьку на вулиці у чоловіка виявили наркотики У Луцьку на вулиці у чоловіка виявили наркотики
07 травень, 14:05
Волинянин погорів на наркоторгівлі Волинянин погорів на наркоторгівлі
02 травень, 15:26
Поліція на Волині затримала наркоторговців Поліція на Волині затримала наркоторговців
30 квітень, 15:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині не розминулися два легковики
Сьогодні, 17:05
 0
Скасували вирок експосадовцю у Луцьку, якого раніше виправдали у справі про хабар
Сьогодні, 16:45
 0
Автомобіль обленерго потрапив на Волині в аварію
Сьогодні, 16:29
 0
Услід за Києвом електрику терміново «відрубили» у ще 7 областях
Сьогодні, 16:12
 0
Подружжя волинян, підозрюваних у наркозлочинах, взяли під варту
Сьогодні, 16:00
 0
Медіа
відео
1/8