Подружжя волинян, підозрюваних у наркозлочинах, взяли під варту

За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 37-річній жительці Ковеля повідомлено про підозру у шахрайстві, незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу .Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За даними слідства, жінка упродовж січня-квітня 2024 року збувала охочим у Ковелі таблетки з умістом метадону та димедролу.Одного ж разу вона під виглядом наркотичного засобу збула клієнту таблетку, яка його не містила.Про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу (ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України) повідомлено і її 40-річному чоловікові, який теж реалізовував таблетки із вмістом метадону.Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.