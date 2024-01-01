Подружжя волинян, підозрюваних у наркозлочинах, взяли під варту
Сьогодні, 16:00
За процесуального керівництва прокурорів Ковельської окружної прокуратури 37-річній жительці Ковеля повідомлено про підозру у шахрайстві, незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу .
Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, жінка упродовж січня-квітня 2024 року збувала охочим у Ковелі таблетки з умістом метадону та димедролу.
Одного ж разу вона під виглядом наркотичного засобу збула клієнту таблетку, яка його не містила.
Про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу (ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України) повідомлено і її 40-річному чоловікові, який теж реалізовував таблетки із вмістом метадону.
Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.
За даними слідства, жінка упродовж січня-квітня 2024 року збувала охочим у Ковелі таблетки з умістом метадону та димедролу.
Одного ж разу вона під виглядом наркотичного засобу збула клієнту таблетку, яка його не містила.
Про підозру у неодноразовому незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичного засобу (ч.ч. 1,2 ст. 307 КК України) повідомлено і її 40-річному чоловікові, який теж реалізовував таблетки із вмістом метадону.
Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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