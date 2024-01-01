Услід за Києвом електрику терміново «відрубили» у ще 7 областях

Незважаючи на неодноразові вимоги «Укренерго» до обленерго дотримуватися доведених до областей лімітів, споживання у столиці, Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях продовжило зростати.Про це у телеграмі повідомляє Укренерго.Коли споживання значно перевищило ліміти, «Укренерго» вимушено застосувало з 14:25 аварійні відключення, а з 14:50 - спеціальнідля побутових та промислових споживачів в цих регіонах. Можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури.Ці види обмежень будуть діяти до того часу, поки рівень споживання в областях не повернеться в межі лімітів. Тоді обленерго зможуть повернутися до планових графіків обмежень.«Нагадуємо, вимушені відключення електроенергії — наслідок шести комбінованих цілеспрямованих атак росії на українську енергосистему. Електроенергії значно не вистачає для покриття потреб всіх споживачів», - зазначили енергетики.