Услід за Києвом електрику терміново «відрубили» у ще 7 областях

Услід за Києвом електрику терміново «відрубили» у ще 7 областях
Незважаючи на неодноразові вимоги «Укренерго» до обленерго дотримуватися доведених до областей лімітів, споживання у столиці, Донецькій, Житомирській, Миколаївській, Київській, Кіровоградській, Харківській, Хмельницькій областях продовжило зростати.

Про це у телеграмі повідомляє Укренерго.

Коли споживання значно перевищило ліміти, «Укренерго» вимушено застосувало з 14:25 аварійні відключення, а з 14:50 - спеціальні графіки аварійних відключень для побутових та промислових споживачів в цих регіонах. Можливі перерви в енергопостачанні об’єктів критичної інфраструктури.

Ці види обмежень будуть діяти до того часу, поки рівень споживання в областях не повернеться в межі лімітів. Тоді обленерго зможуть повернутися до планових графіків обмежень.

«Нагадуємо, вимушені відключення електроенергії — наслідок шести комбінованих цілеспрямованих атак росії на українську енергосистему. Електроенергії значно не вистачає для покриття потреб всіх споживачів», - зазначили енергетики.

Услід за Києвом електрику терміново «відрубили» у ще 7 областях

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: електроенергія, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скасували вирок експосадовцю у Луцьку, якого раніше виправдали у справі про хабар
Сьогодні, 16:45
Автомобіль обленерго потрапив на Волині в аварію
Сьогодні, 16:29
Услід за Києвом електрику терміново «відрубили» у ще 7 областях
Сьогодні, 16:12
Подружжя волинян, підозрюваних у наркозлочинах, взяли під варту
Сьогодні, 16:00
На Волині жінку з інвалідністю оштрафували за фіктивний шлюб з ухилянтом
Сьогодні, 15:45
Схожі новини
На Волині ввечері можуть застосувати графіки погодинного відключення світла На Волині ввечері можуть застосувати графіки погодинного відключення світла
02 червень, 13:10
По всій Україні, крім Волині і ще 2 областей, - аварійні відключення світла По всій Україні, крім Волині і ще 2 областей, - аварійні відключення світла
02 червень, 11:30
Енергетики попередили, що сьогодні світло вимикатимуть із 18:00 Енергетики попередили, що сьогодні світло вимикатимуть із 18:00
01 червень, 15:20
Де і коли на Волині відключатимуть світло 1 червня Де і коли на Волині відключатимуть світло 1 червня
31 травень, 23:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
iPhone 15 за замовлення: «Дядя Pizza» влаштовує розіграш у Луцьку
Сьогодні, 17:20
 0
На Волині не розминулися два легковики
Сьогодні, 17:05
 0
Скасували вирок експосадовцю у Луцьку, якого раніше виправдали у справі про хабар
Сьогодні, 16:45
 0
Автомобіль обленерго потрапив на Волині в аварію
Сьогодні, 16:29
 0
Услід за Києвом електрику терміново «відрубили» у ще 7 областях
Сьогодні, 16:12
 0
Медіа
відео
1/8