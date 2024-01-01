На Волині жінку з інвалідністю оштрафували за фіктивний шлюб з ухилянтом

На Волині жінку з інвалідністю оштрафували за фіктивний шлюб з ухилянтом
Володимир-Волинський міський суд виніс вирок Наталії Макарець за незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон України. Обвинувачена, яка є особою з I групою інвалідності, уклала фіктивний шлюб із чоловіком, аби допомогти йому виїхати за кордон. За це їй призначили 59 500 грн штрафу.

Про це пише ZAXID.NET.

Як йдеться у вироку від 31 травня, наприкінці липня 2023 року Наталія Макарець зателефонувала до свого знайомого й запропонувала укласти з нею фіктивний шлюб, аби він міг виїхати за кордон. Чоловік погодився, тож наприкінці січня 2024 року пара одружилася. 16 лютого 2024 року фіктивне подружжя приїхало до пункту пропуску «Устилуг – Зосін», але їх викрив працівник прикордонної служби України.

Обвинувачена свою вину визнала та розкаялась.

Суддя Андрій Лутай визнав Наталію Макарець винною за ч.1 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) й призначив 59 500 грн штрафу. Рішеня ще можна оскаржити в апеляційному суді.

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Теги: Волинь, ухилянт, фіктивний шлюб
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