Скасували вирок експосадовцю у Луцьку, якого раніше виправдали у справі про хабар





Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.



Волинський апеляційний суд, дослухавшись до доводів прокурорів Волинської обласної прокуратури, скасував вирок Луцького міськрайонного суду від 30.11.2023, яким радника директора державного підприємства «Служба місцевих автомобільних доріг у Волинській області» визнано невинуватим у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).



Нагадаємо, 12 лютого 2021 року його було викрито на одержанні від суб’єкта господарювання 200 тисяч гривень неправомірної вигоди за вплив на посадових осіб підприємства задля підписання ними актів виконаних робіт щодо будівництва об’єкта у селі Рованці Луцького району, а також проведення остаточних розрахунків за роботу.



Ухвалою Волинського апеляційного суду виправдувальний вирок скасовано та призначено новий розгляд в суді першої інстанції.



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