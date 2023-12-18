iPhone 15 за замовлення: «Дядя Pizza» влаштовує розіграш у Луцьку





Цілий місяць у закладі тривала реновація. Тепер гостей чекає не лише оновлений інтер’єр, а й розширене меню. В асортименті з’явилися страви з грилю: шашлик, бургери, реберця, крила та багато іншого.



З цієї нагоди у «Дядя Pizza» організовують масштабний розіграш. Його учасники матимуть можливість виграти новенький iPhone 15.



Про це йдеться на



Умови акції дуже прості:



замовити доставку в «Дядя Pizza» чеком від 500 гривень та розповісти про це у себе в сторіс (не забути відмітити сторінку закладу);

бути підписаним на @dyadya_pizza та @mygadgetua;

а також відмітити двох своїх друзів під постом про розіграш.







Переможця організатори оберуть рандомно у прямому ефірі, у понеділок, 1 липня.



«Більше доставок – більше шансів на перемогу», – зазначають у дописі.



*Чек важливо зберегти до моменту розіграшу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцька ресторація «Дядя Pizza», яка розташована на проспекті Волі, 4В, знову відкрила свої двері для відвідувачів.Цілий місяць у закладі тривала реновація. Тепер гостей чекає не лише оновлений інтер’єр, а й розширене меню. В асортименті з’явилися страви з грилю: шашлик, бургери, реберця, крила та багато іншого.З цієї нагоди у «Дядя Pizza» організовують масштабний розіграш. Його учасники матимуть можливість виграти новенький iPhone 15.Про це йдеться на сторінці закладу в Instagram Переможця організатори оберуть рандомно у прямому ефірі, у понеділок, 1 липня.«Більше доставок – більше шансів на перемогу», – зазначають у дописі.

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