Селяни передали корм для тварин у Луцькому зоопарку

Селяни передали корм для тварин у Луцькому зоопарку
Для тварин у Луцькому зоопарку привезли 8 тонн лугового сіна, яке передали мешканці села Романів.

Таку акцію влаштовують четвертий рік поспіль, пише Суспільне.

Як розповіла директорка зоопарку Людмила Денисенко, цього запасу сіна вистачить орієнтовно на півтора-два місяці. Решту купуватимуть власними силами.

Сіно, яке передали з Підгайцівської громади, їстимуть майже 400 копитних тварин у зоопарку: олені, лами, альпаки, бізони, верблюди та інші.

"Ми вдячні за таку допомогу і натомість пропонуємо діткам із села Романів безплатно відвідати Луцький зоопарк і познайомитися із тваринами", — додала Людмила Денисенко.

Як зазначили у Підгайцівській громаді, сіно у селі Романів викошують, сушать, тюкують та доставляють у звіринець власними силами. Співпрацю планують продовжувати.


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Теги: зоопарк, Луцьк
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