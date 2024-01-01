Селяни передали корм для тварин у Луцькому зоопарку

тварин у Луцькому зоопарку привезли 8 тонн лугового сіна, яке передали мешканці села Романів.



Таку акцію влаштовують четвертий рік поспіль, пише



Як розповіла директорка зоопарку Людмила Денисенко, цього запасу сіна вистачить орієнтовно на півтора-два місяці. Решту купуватимуть власними силами.



Сіно, яке передали з Підгайцівської громади, їстимуть майже 400 копитних тварин у зоопарку: олені, лами, альпаки, бізони, верблюди та інші.



"Ми вдячні за таку допомогу і натомість пропонуємо діткам із села Романів безплатно відвідати Луцький зоопарк і познайомитися із тваринами", — додала Людмила Денисенко.



Як зазначили у Підгайцівській громаді, сіно у селі Романів викошують, сушать, тюкують та доставляють у звіринець власними силами. Співпрацю планують продовжувати.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дляпривезли 8 тонн лугового сіна, яке передали мешканці села Романів.Таку акцію влаштовують четвертий рік поспіль, пише Суспільне Як розповіла директорка зоопарку, цього запасу сіна вистачить орієнтовно на півтора-два місяці. Решту купуватимуть власними силами.Сіно, яке передали з Підгайцівської громади, їстимуть майже 400 копитних тварин у зоопарку: олені, лами, альпаки, бізони, верблюди та інші."Ми вдячні за таку допомогу і натомість пропонуємо діткам із села Романів безплатно відвідати Луцький зоопарк і познайомитися із тваринами", — додала Людмила Денисенко.Як зазначили у Підгайцівській громаді, сіно у селі Романів викошують, сушать, тюкують та доставляють у звіринець власними силами. Співпрацю планують продовжувати.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію