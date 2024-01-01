Селяни передали корм для тварин у Луцькому зоопарку
Сьогодні, 17:55
Для тварин у Луцькому зоопарку привезли 8 тонн лугового сіна, яке передали мешканці села Романів.
Таку акцію влаштовують четвертий рік поспіль, пише Суспільне.
Як розповіла директорка зоопарку Людмила Денисенко, цього запасу сіна вистачить орієнтовно на півтора-два місяці. Решту купуватимуть власними силами.
Сіно, яке передали з Підгайцівської громади, їстимуть майже 400 копитних тварин у зоопарку: олені, лами, альпаки, бізони, верблюди та інші.
"Ми вдячні за таку допомогу і натомість пропонуємо діткам із села Романів безплатно відвідати Луцький зоопарк і познайомитися із тваринами", — додала Людмила Денисенко.
Як зазначили у Підгайцівській громаді, сіно у селі Романів викошують, сушать, тюкують та доставляють у звіринець власними силами. Співпрацю планують продовжувати.
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Таку акцію влаштовують четвертий рік поспіль, пише Суспільне.
Як розповіла директорка зоопарку Людмила Денисенко, цього запасу сіна вистачить орієнтовно на півтора-два місяці. Решту купуватимуть власними силами.
Сіно, яке передали з Підгайцівської громади, їстимуть майже 400 копитних тварин у зоопарку: олені, лами, альпаки, бізони, верблюди та інші.
"Ми вдячні за таку допомогу і натомість пропонуємо діткам із села Романів безплатно відвідати Луцький зоопарк і познайомитися із тваринами", — додала Людмила Денисенко.
Як зазначили у Підгайцівській громаді, сіно у селі Романів викошують, сушать, тюкують та доставляють у звіринець власними силами. Співпрацю планують продовжувати.
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